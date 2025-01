Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale: paura per la compagna incinta di Theo che lancia un appello e si sfoga

Protagonista di una spiacevole disavventura con un batterio tossico, la compagna dell'esterno rossonero ha affidato ai social un accorato appello e risposto per le rime agli haters

Giunta la terzo trimestre della sua seconda gravidanza, l’influencer e modella Zoe Cristofoli è stata suo malgrado costretta a correre in ospedale per un problema inatteso. La compagna del giocatore del Milan, Theo Hernandez, ha documentato l’accaduto e lo spavento sui social, lanciando anche un monito ai proprio followers su Instagram e sfogandosi con gli haters.

Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale

Entrata nel terzo e ultimo trimestre della gravidanza che la vedrà presto diventare nuovamente mamma – questa volta di una femminuccia, dopo la nascita del primogenito, Theo Junior, ad aprile 2022, avuto sempre con il giocatore del Milan, Theo Hernandez – Zoe Cristofoli ha rivelato nelle scorse ore la propria disavventura sui social.

Attraverso una serie di storie Instagram condivise direttamente dall’ospedale, la Cristofoli ha spiegato di essere stata ricoverata perché “colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte”. Da qui, l’influencer ha colto l’occasione per lanciare un appello: “La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose”.

L’appello di Zoe

La Cristofoli ha poi rivolto un messaggio estremamente importante in fatto di prevenzione e attenzione alle proprie followers: “Sono qui per dirvi che non finirò mai di dire basta a chi ascolta le persone a caso, ascoltate per favore solo la vostra dottoressa“, perché, ha proseguito l’influencer, “ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxo ecc., che condividono cattivi messaggi social mangiando di tutto quando non è possibile, perché mettete a rischio solo voi e il vostro bambino“.

“Io, – ha continuato la modella – nonostante le mie immunità, ho evitato anche tutti i vizi come alcol e fumo. Sono tutte cose da evitare e non capisco quelle mamme che non riescono proprio a farne a meno neanche per il bene del proprio bambino. Qui chiudo questa parentesi sperando che vi possiate informare un po’ di più. Smettete di fare falsa informazione solo perché vi ‘è andata bene’. Sono cose che succedono spessissimo e portano anche a conseguenze molto gravi“.

Lo sfogo contro gli haters

“Nonostante io sia stata sempre attenta a tutto, ci sono cose che succedono inevitabilmente”, ha proseguito la compagna di Theo, che ha rassicurato sul proprio stato di salute e su quello della piccola che porta in grembo, e infine messo nel mirino gli haters: “Ci sarà sicuramente gente che gioirà del fatto che io stia male in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia“.