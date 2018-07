Zoff sicuro: "Meret farà bene al Napoli"

Parlando al 'Corriere del Mezzogiorno', l'ex portiere Dino Zoff ha commentato l'acquisto di Alex Meret da parte del Napoli: "E' sempre stato considerato una promessa, gli addetti ai lavori ne parlano benissimo e all'Udinese hanno palesato grande considerazione per il ragazzo. Penso abbia le qualità per far bene al Napoli".

Il club di De Laurentiis ingaggerà anche Karnezis per fare da chioccia all'ex portiere della Spal: "Tutti possono aiutare Meret, anche avere un allenatore di spessore come Ancelotti è un supporto in più. C'è però da dire che il portiere è un uomo solo, deve trovare le forze per affrontare ogni difficoltà, con la personalità".

Sui giovani, Zoff afferma: "Non vengono lanciati tutti, si seleziona il talento. Vengono lanciati a grandi livelli solo quelli che esprimono qualità importanti, anche se giovanissimi. Secondo me è giusto valorizzare i portieri giovani se dimostrano di avere le caratteristiche adatte".

Sulla possibilità di vedere Meret a difendere i pali della Nazionale, l'ex portiere della Juventus rallenata: "Andiamoci piano, prima deve far bene con il Napoli. La Nazionale dipende da lui, se le sue prestazioni saranno buone, convincerà sicuramente Mancini ma potranno esserci anche delle difficoltà e dovrà esser bravo a gestirle".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 14:50