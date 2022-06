Zverev rompe il silenzio: "Infortunio molto grave"

04-06-2022 10:22

Non si è concluso come avrebbe voluto il Roland Garros di Alexander Zverev, costretto in semifinale contro Nadal, al ritiro a seguito di un brutto infortunio alla caviglia. Da capire ancora l’entità del problema ma le urla di dolore del tedesco e le sue parole non fanno ben sperare.

Nella tarda serata di ieri, 3 giugno, il campione delle ATP Finals, ha parlato su Instagram non riuscendo a nascondere tutta la sua amarezza.

“Sembra un infortunio molto grave, ma i medici stanno ancora facendo dei controlli”.

E poi: “È stato un momento molto difficile sul campo, è stato un match fantastico fino a quando è successo quello che è successo. Vi terrò aggiornati non appena ne sapremo di più”.

Il campione oro olimpico a Tokyo 2020 ha anche trovato la forza per congratularsi con Nadal, domani in finale contro Ruune. “Ovviamente voglio congratularmi con Rafa e spero che possa fare ancora di più la storia con il suo 14° titolo al Roland Garros”.