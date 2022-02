Zverev squalificato ad Acapulco: l'incredibile raptus del tedesco

23-02-2022 10:51

Alexander Zverev è diventato protagonista del torneo Atp 500 di Acapulco, ma in negativo. La testa di serie numero 2, dopo aver vinto in modo epico la battaglia con Brooksby , match finito quando erano quasi le 5 del mattino, ha perso la testa nel torneo di doppio. Un raptus contro l’arbitro che gli è costato la squalifica anche nel singolare. E pensare che il tedesco era anche campione in carica ad Acapulco. Ma vediamo cosa è successo e quali sono i protagonisti della vicenda.

Zverev, insulti all’arbitro Germani

Zverev era impegnato nel torneo di doppio insieme a Marcelo Melo contro la coppia Glasspool-Heliovaara. Durante il tie-break del terzo set, sul punteggio di 8-6 per gli avversari, con Melo alla battuta, un punto contestato è stata la miccia che ha scatenato la furia del tennista tedesco. Melo ha servito bene, mettendo in difficoltà l’avversario, la cui risposta è finita a ridosso della linea laterale. Pallina dentro o fuori? Per il giudice di sedia, l’italiano Alessandro Germani , assolutamente buona. La coppia ha iniziato a protestare, con Zverev incredulo per la concessione del punto all’avversario. Ed ecco le parole indirizzate all’italiano: “E’ buona solo nella tua fottuta linea, sei un fottuto idiota”.

Zverev, quei colpi con la racchetta al seggiolino dell’arbitro

Dal possibile 8-7 si è passati dunque al 9-6 e poi al 10-6 che ha chiuso i giochi. Zverev non si era per nulla calmato, anzi. Ha salutato gli avversari, poi si è avvicinato all’arbitro e ha iniziato a colpire con violenza con la racchetta il seggiolino, sfiorando anche il piede di Germani , che si è dovuto spostare. Alla fine, quasi fisiologicamente, Zverev è stato squalificato dal torneo di Acapulco. E nel singolare il tedesco era probabilmente il favorito numero uno. Nel comunicato ufficiale si legge: “A causa del comportamento antisportivo al termine della partita di doppio di martedì sera, Alexander Zverev è stato escluso dal torneo di Acapulco”.

