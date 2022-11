100 km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi: Marini protagonista

26-11-2022 12:43

Luca Marini è stato il grande protagonista del venerdì nella 100 km dei Campioni in corso al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia.

Il fratello del Dottore ha vinto la prova dell’Americana, organizzata su due manche: “Ho vinto un altro prosciutto, d’inverno fa sempre comodo… Il livello al Ranch si alza sempre di più”. Il campione del mondo Bagnaia è sceso in pista con la moto numero 1 da campione del mondo: tra i tanti protagonisti in pista anche Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, e piloti spagnoli di primissimo livello come Pedro Acosta, Alex Rins, Jorge Martin.

Rinviate invece tutte le gare del sabato a causa delle avverse condizioni atmosferiche: la competizione riprenderà domenica con Warm up, la 100 km dei Campioni alle 14 e la premiazione alle 18. Nella scorsa edizione aveva vinto l’accoppiata Valentino Rossi-Luca Marini.