Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Kalidou Koulibaly torna nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo il portale francese Foot Mercato, il club francese sarebbe pronto a offrire 12 milioni di euro all'anno per il centrale senegalese, considerato l'erede di Thiago Silva. Uno stipendio faraonico che potrebbe convincere Koulibaly. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà però partire per meno di 80 milioni di euro.

Dani Olmo non viene convocato per un'amichevole della Dinamo Zagabria contro la Lokomotiv Zagabria e si scatenano le indiscrezioni sul futuro del centrocampista spagnolo, accostato al Milan. Il tecnico Nenad Bjelica ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene", sono le parole riportate da 24sata.hr. Secondo i rumor, il Diavolo sarebbe pronto a investire 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita.

Paul Pogba alla Juventus: ci sono novità nell’affare che sta facendo sognare i tifosi bianconeri. Secondo i tabloid inglesi, il Manchester United ha scelto il sostituto del centrocampista francese: Bruno Fernandes. Secondo l’Evening Standard, i Red Devils sono in trattativa in questi giorni con lo Sporting Lisbona per acquisire il centrocampista portoghese, che prenderà il posto del campione del mondo, ormai sempre più separato in casa. “In privato i dirigenti stanno iniziando ad accettare che i giorni di Pogba all’Old Trafford siano contati“, sono le indiscrezioni riportate dal giornale. Secondo i rumor, l’arrivo di Fernandes fa da preludio all’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina dello United, al posto di Solkjaer. La Juventus è in corsa con il Real Madrid per Pogba, ma anche dalla Spagna arrivano novità positive per Paratici: i blancos sarebbero a un passo dall’ingaggio del centrocampista dell’Ajax Donny Van de Beek. Il Real sarebbe pronto a investire 55 miloni di euro per giocatore, che arriverà nella prossima estate. Le voci spianano così la strada alla Juventus per Pogba: oltre che sulla volontà del giocatore, i bianconeri possono contare anche sul rapporto con il suo agente Mino Raiola. Il contratto del transalpino è in scadenza nel 2021: lo United dovrà per forza di cose ridurre la richiesta di 100 milioni di euro la prossima estate. E i tifosi della Vecchia Signora continuano a sperare nel suo ritorno.

L'Inter ha annunciato l'ingaggio di Ashley Young. "Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United. E' un’ala veloce, bravo nei dribbling e nei cross, tosto nell’uno contro uno". L'esterno inglese, voluto fortemente da Conte, sarà un giocatore importante nel 3-5-2 del tecnico leccese: "Una carriera che si è sviluppata, negli ultimi anni, prendendo un’altra piega, un po’ più difensiva. I primi esperimenti come esterno del centrocampo a cinque, poi come terzino sinistro. Un ruolo al quale ha dedicato tutta la propria attenzione e professionalità a tal punto da essere inserito nella top-11 del Mondiale 2018 proprio come miglior terzino sinistro. Young diventa il terzo calciatore inglese a vestire la maglia dell’Inter. Impegnato nella lotta contro il razzismo, nelle ultime stagioni ha vestito la fascia di capitano del Manchester United. Ora è pronto ad affrontare una nuova, grande avventura. A lui va il benvenuto da parte di tutta la famiglia nerazzurra e l'in bocca al lupo di tutti i tifosi interisti", è il comunicato della società.

Il futuro di Ivan Perisic non sarà al Bayern Monaco. Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Germania, i bavaresi hanno deciso di non esercitare il prossimo giugno l'opzione di riscatto del cartellino del giocatore croato. Perisic, a segno 4 volte in 19 partite, era stato voluto da Kovac, esonerato nel corso di questa stagione. L'esterno tornerà quindi a Milano, anche se temporaneamente, prima di un trasferimento definitivo nella prossima estate.

Lo scambio tra Inter e Roma, che prevedeva Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto di entrambi i giocatori, sembra essere definitivamente saltato. La trattativa era stata riallacciata dopo il brusco stop di mercoledì e i capitolini avevano provato a trovare un punto d’intesa con Marotta sull’obbligo legato alle presenze, cercando un compromesso sul minutaggio delle 15 partite da fare per arrivare al riscatto, ma l’accordo non è arrivato e l’affare si è nuovamente bloccato, forse in modo definitivo. Lo riporta Sky. Secondo indiscrezioni in arrivo da Roma, Il rientro di Spinazzola nella capitale è previsto già per la giornata di venerdì. Gli agenti dei giocatori hanno confermato lo stop dell’affare. Sempre secondo quanto riporta Sky, i nerazzurri starebbero già valutando un piano B: al posto di Spinazzola Marotta e Ausilio sarebbero sulle tracce di Victor Moses, esterno classe 1990 del Fenerbahçe in prestito dal Chelsea. Conte conosce bene il giocatore, avendolo allenato durante il suo periodo nel club Blue. Per quanto riguarda la Roma, invece, torna a farsi largo l’ipotesi Suso, esterno del Milan che non trova più spazio nei piani tattici di Pioli. I giallorossi potrebbero offrire in cambio ai rossoneri Cengiz Under.

Amir Rrahmani vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il Verona per il difensore kosovaro, che ha effettuato le visite mediche di rito venerdì mattina a Villa Stuart, a Roma. Rrahmani si trasferisce sotto il Vesuvio per 14 milioni di euro, e percepirà un contratto da 1,8 milioni a stagione. Dopo le visite e la firma, tornerà al Verona dove resterà in prestito fino al termine del campionato.

Ashley Young sarà il primo colpo di mercato invernale dell'Inter. L'esterno del Manchester United è sbarcato a Milano per le visite mediche e la firma del contratto: è il primo dei quattro rinforzi che Beppe Marotta metterà a disposizione di Antonio Conte per poter continuare a competere con la Juventus nella corsa allo scudetto. Ancora una volta i nerazzurri pescano dal Manchester United, dopo gli arrivi estivi di Lukaku e Sanchez. Young sosterrà i test medici all'Humanitas e l'idoneità sportiva al Coni, poi firmerà con il club meneghino fino a giugno, con opzione di rinnovo legata al rendimento. Il Biscione verserà nelle casse dello United 1,5 milioni di euro più un altro bonus da 500mila euro in caso di scudetto. E' solo l'inizio, nelle prossime ore ci saranno sviluppi importanti su Olivier Giroud: entro la serata si attendono novità decisive sulla trattativa con il Chelsea, in dirittura di arrivo. Poi lo scambio Spinazzola-Politano: dopo la brusca frenata di giovedì l'affare sembra ora in via di definizione, si stanno limando gli ultimi dettagli. Quindi, il pezzo pregiato, Christian Eriksen. L'accordo con il giocatore è totale, quello con il Tottenham agli sgoccioli. Il danese percepirà 7 milioni di euro a stagione più bonus, gli Spurs incasseranno 10 milioni di euro, e potrebbe essere inserito nell'affare Matias Vecino.

La Juventus continua a muoversi sotto traccia sul mercato, nonostante Fabio Paratici abbia dichiarato che le operazioni di gennaio sono chiuse in entrata dopo l’affare Kulusevski. Secondo quanto riporta Repubblica, i bianconeri potrebbero presto entrare in contatto con il Barcellona per uno scambio da effettuare a gennaio. Sul tavolo i cartellini di Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, entrambi finiti ai margini dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. L’ex Fiorentina sta trovando sempre meno spazio con Sarri, che gli preferisce sulla trequarti Ramsey e gioca spesso ora con il tridente pesante. Anche come mezzala l’ex Fiorentina non è tra le prime scelte. Il centrocampista croato è invece da tempo in rotta di collisione con l’ambiente blaugrana, e neanche il cambio di allenatore sembra aver sanato le fratture. Il giocatore vuole lasciare la Spagna ed è attratto dal progetto dei bianconeri. Il Barcellona, intrigato da Bernardeschi per la sua versatilità, starebbe così preparando l’offerta di scambio da presentare a Paratici. Intanto a Torino si ragiona anche sul futuro di Emre Can, che rischia di restare ai margini fino al termine della stagione se non si troverà una soluzione nelle prossime settimane. Tramontati gli scambi con il Psg per Leandro Paredes, e con il Tottenham per Eriksen, gli uomini di mercato bianconeri stanno cercando di risolvere il rebus.

Milan sempre attivissimo sul mercato: i rossoneri stanno valutando quattro possibili scambi di mercato da effettuare tra gennaio e giugno.

Juan Jesus è sempre più vicino a indossare il viola. Il brasiliano non rientra nei piani del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che non gli ha dato spazio neanche in Coppa Italia con il Parma e che ha già dato il via libera alla sua cessione alla Fiorentina. Quella gigliata sarebbe la terza maglia italiana del difensore, che ha militato anche nell'Inter. Qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine resterà a Firenze Ceccherini.

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe portare alla Spal Iago Falque: la società estense ha richiesto lo spagnolo al Torino e il club granata è disposto a cederlo in prestito, visto che ormai ha una posizione marginale nelle gerarchie di Walter Mazzarri. A ostacolare il tutto sembra essere il Genoa. Ai liguri non dispiacerebbe poter avere di nuovo in squadra l'iberico, che memore dell'esperienza in rossoblu, dalla quale ha spiccato il volo verso Roma, ne è lusingato.

La Juventus capolista in campionato e ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia ha bisogno di sfoltire la rosa. Lo sapeva in estate, tanto è vero che ha anche rischiato di cedere due elementi rivelatisi poi fondamentali come Paulo Dybala (guai a toccare la Joya, adesso) e Gonzalo Higuain (al quale, non va dimenticato, non è stato permesso di indossare la casacca numero 9), lo sa anche ora. I grandi investimenti effettuati dalla società campione d’Italia prima per Cristiano Ronaldo e poi per Matthjis De Ligt hanno bisogno di trovare dei contrappesi dal punto di vista economico. Non soltanto con il marketing, particolarmente attivo a proposito del pluri-pallone d’oro portoghese, ma anche attraverso cessioni. Maurizio Sarri ha già dato il benestare, per esempio, all’addio a Emre Can. Quello di non inserire il nome del tedesco nella lista della Champions League è stato più di un messaggio: il ragazzo ha mercato soprattutto in Germania, ma vuole ponderare bene ogni decisione. Anche per Daniele Rugani l’avventura in bianconero sembrava sul punto di concludersi: il bruttissimo infortunio subito da Merih Demiral in campionato contro la Roma (a proposito: i giallorossi saranno i prossimi avversari dei piemontesi in Coppa Italia) ha però rimescolato le carte in tavola e il toscano, a meno che non arrivi la classica super-offerta, non si muoverà dalla Continassa. E poi c’è il capitolo Federico Bernardeschi, con Sarri che sta cercando di trovare la collocazione più adatta a un calciatore che nella prima parte della stagione ha reso molto meno di quanto atteso. Le offerte, per l’ex fiorentino, non mancano. Per chiudere, infine, occhio anche alla situazione di Adrien Rabiot. Arrivato a parametro zero, il francese dall’ingombrante mamma-manager potrebbe partire a gennaio generando una plusvalenza importante.

Il ragazzo si è fatto conoscere al mondo nel Sudamericano Sub 20 andato in scena in Cile. E sembrava che Inter e Genoa volessero portarlo in Italia in sinergia: non se ne è fatto nulla ma il nome di Pedro De la Vega è tornato d’attualità in questi giorni. Stando a quando ha riferito Sky Sport, infatti, sull’esterno offensivo in forza agli argentini del Lanus ci sarebbero sia l’Atalanta che il Parma, pronte ad affrontarsi in un duello di mercato. A De la Vega, nel 2017, è stato riconosciuto dall’AFA il premio come migliore giocatore del calcio giovanile argentino.

Il Genoa ha bisogno di rinforzi per il pacchetto arretrato. Così la vede anche il nuovo allenatore dei liguri, Davide Nicola, che avrebbe chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per arrivare a Sebastien De Maio. Il francese classe 1987, attualmente in forza all'Udinese, ha già indossato la casacca del 'Grifone' dal 2013 al 2016.

Cosa è successo ieri giovedì 16 gennaio 2020

Inter senza freni: per Conte quattro regali tutti insieme. Bjarnason alle visite mediche con il Brescia. Ricardo Rodriguez al Fenerbahce: manca solo la firma. L'agente di Sepe manda messaggi al Napoli. Napoli-Rrahmani, c'è l'accordo. Spinazzola-Politano, Inter e Roma di nuovo vicine. Pepe Reina si toglie un sassolino dalla scarpa. Mercato Inter, Lautaro Martinez fa chiarezza sull'offerta del Barça. Il Lecce guarda in B per rinforzare la mediana. Milan-Dani Olmo, la reazione del presidente della Dinamo Zagabria. Mercato Fiorentina, Pradé svela l'obiettivo. Cutrone, frecciata al Milan. Duello tra neopromosse per Bourabia. Torino, Laxalt può già partire. Mercato Juventus, nuova beffa all'Inter per un giovane talento. Pasquale Foggia fa il punto sul caso Coda. L'Ascoli pesca in casa Brescia. Mercato Inter, non solo acquisti: Conte fa la lista dei partenti. Mercato Inter, colpo di scena: si blocca lo scambio con la Roma.

Virgilio Sport - 17-01-2020 | 23:17