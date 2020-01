Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Krzysztof Piatek non è ufficialmente più un giocatore del Milan. La squadra allenata da Jürgen Klinsmann, potrà quindi permettere a Piatek di cimentarsi nel campionato in cui milita l'illustre connazionale Robert Lewandowski, ma a motivare l'ex genoano è anche la voglia di riscatto dopo la fine dell'esperienza al Milan, esaltante nei primi mesi e deludenti dalla scorsa primavera ad oggi.

Che all ’ Inter, serva un attaccante è noto, così dopo i sondaggi a vuoto per il grande ex Pandev e per l ’ algerino Islam Slimani del Monaco è tornata di moda la pista Giroud, anche per ostacolare le manovre della Lazio, a propria volta forte sul francese e rivale dell ’ Inter per lo scudetto e per un posto nella prossima Champions League. Ma su Giroud c ’ è anche il Tottenham di José Mourinho, a caccia di un sostituto di Harry Kane e deluso dal mancato arrivo di Piatek.

Prosegue senza soluzione di continuità il lavoro dei dirigenti del Milan durante le battute finali del mercato invernale. Per l ’ ufficialità mancano solo alcuni dettagli relativi all ’ accordo con il giocatore, che ha già comunque dato piena disponibilità al trasferimento al Milan, conscio della possibilità di trovare spazio alla corte di Pioli nella seconda parte di stagione e nella prossima.

Nahitan Nandez non lascerà il Cagliari, almeno fino alla fine dell'attuale stagione. Questo l'annuncio del direttore sportivo dei sardi Marcello Carli, che ha anticipato che la società non effettuerà altre operazioni nelle ultime ore della sessione.

Entro la fine di questa sessione di mercato Emre Can potrebbe salutare la Juventus e trasferirsi al Borussia Dortmund. Anche il Milan sembrava essere sulle sue tracce : si era infatti parlato di un possibile scambio tra Emre Can e Gianluigi Donnarumma, con un conguaglio economico a favore dei rossoneri.

Dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter la Lazio è pronta a riportare in serie A Rafinha. Il cartellino del ventisettenne appartiene al Barcellona ma al momento il giocatore veste la maglia del Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. In questa stagione ha messo a segno 2 reti in 13 gare.

Andrea Pinamonti sembrava il giocatore ideale per sostituire Simone Zaza al Torino. L'attaccante lucano, è conteso da Sampdoria e Villarreal e il giovane del Genoa sembrava pronto per approdare in granata ma il suo agente, Mino Raiola, ha chiuso le porte a Cairo.

L'Inter è ad un passo dal perdere Oliver Giroud : il francese, che i nerazzurri corteggiavano da tempo. Per l'attaccante è pronto un contratto da 2 milioni di euro fino a giugno e poi 3 a stagione fino al 2022. Secondo Sky Sport ora Beppe Marotta starebbe valutando il profilo di Goran Pandev.

E giunta al capolinea l'esperienza di Kevin Prince Boateng alla Fiorentina. Sulle tracce del ghanese ci sono Sassuolo e Celta Vigo, con il club spagnolo in pole. Per l'ex milanista sarebbe un ritorno al passato dato che ha militato in Liga con le maglie di Celta Vigo e Barcellona.

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il centrocampo e sta lavorando su tre fronti : Duncan. Proprio per il classe 1996 dell'Hellas Verona, i viola hanno offerto 15 milioni di euro che però sono stati rifiutati dalla società scaligera. Amrabat ha già una base d'accordo con la Fiorentina sul proprio contratto ma il club gialloblù fa muro.

Il Cagliari è al lavoro per ingaggiare un difensore centrale e l'innesto potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Sullo sfondo rimane Panagiotis Retsos : il classe 1998 sembrava destinato all'approdo in Sardegna ma nelle ultime ore la trattativa si sarebbe congelata.

Acclamato nelle prime stagioni, interrotto senza troppe cerimonie a gennaio : è il destino di Jesus Suso, l'esterno offensivo spagnolo che ha lasciato l'Italia e il Milan dopo cinque anni. Nella serata di mercoledì sono arrivate le sue prime parole a caldo, al suo arrivo a Siviglia : Il Milan e il Siviglia sapevano bene che volevo venire qui. Ho sempre parlato poco, ma ho sempre amato Milano e il Milan. Grazie Milan, sarò per sempre un tifoso vostro.

Porte girevoli in casa Roma : partito Florenzi in direzione Valencia, sono in arrivo dalla Spagna Villar e Carles Perez. Perez, esterno del Barcellona, arriva in prestito oneroso di un milione di euro, con obbligo di riscatto a 11 milioni condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4.5 milioni, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Alessandro Florenzi si è presentato allo scalo romano di Fiumicino presto, in compagnia di sua moglie Ilenia e dell'agente Alessandro Lucci. Due giocatori dalla storia simbolica per chi , come Florenzi , ha affrontato una esclusione recente e inaspettata complici infortuni una mancata sintonia , forse con una società in divenire e un tecnico , Paulo Fonseca , che non lo considera un titolarissimo. Florenzi è stato l ’ ultimo capitano. Perché Florenzi è nato nella Roma e con la Roma è cresciuto.

Il Parma si è messo in pole position per Gianluca Caprari. Secondo quanto riporta Sky, i gialloblu nella notte hanno raggiunto un accordo di massima per l'attaccante della Sampdoria.

il Consiglio Federale ha deciso di prorogare la chiusura del calciomercato invernale per sei squadre di Serie A. Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, perché solo sei squadre usufruiranno di questa finestra ? La decisione del Consiglio Federale è legata al calendario : il regolamento relativo alle liste da 25 calciatori prevede che le variazioni vadano comunicate entro le ore 12 del giorno precedente alla prima gara successiva alla conclusione del calciomercato.

Secondo quanto riporta Tuttosport, gli uomini di mercato bianconeri e le controparti francesi hanno cercato negli ultimi giorni di costruire le fondamenta dell'affare : Paratici, che ha già da tempo un accordo non scritto con la moglie-agente Wanda Nara, potrebbe mettere sul piatto Paulo Dybala e Miralem Pjanic, due nomi molto graditi alla dirigenza del Paris Saint Germain. La decisione spetta a lui , ma ancora non c'è nulla di certo , ha dichiarato Wanda Nara sull'argomento.

Finale di gennaio con i botti per il Milan che ha ceduto due big della rosa, Suso e Piatek, e si appresta a dire addio anche a Paquetà. Boban e Maldini cercano ora un colpo last minute.

La Fiorentina sta per chiudere il colpo a sorpresa : secondo Sky i gigliati stanno per ingaggiare l'attaccante del Genoa Christian Kouamé. Il giocatore, che sta attualmente recuperando dalla rottura del legamento crociato di novembre.

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere deciso tra poche settimane : sono iniziati i contatti tra la Juventus e gli agenti dell'attaccante argentino per il rinnovo del contratto. Intanto Dybala in un'intervista al Guardian ha lanciato questo messaggio alla Juve : Scadenza nel 2022 ? Non è un periodo corto ma neanche così breve ... Vedremo quali sono i piani della Juve, se pensano che me ne possa andare nella prossima finestra di mercato o se vogliono che rimanga.

Alessandro Florenzi lascia la Roma e si trasferisce nella Liga, al Valencia, in prestito secco di sei mesi. Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento. Tante cose ci sono da dire ..., ha dichiarato il giocatore a Sky poche ore prima dell'addio. Ora bisogna pensare al presente.

Continua la caccia del Parma a un attaccante in grado di sostituire Inglese. Nelle ultime ore sono calate molto le quotazioni di Caprari, vicino al Sassuolo, mentre sono in stallo le trattative con l'Inter per Pinamonti ed Esposito.

Giorni di fuoco per la Fiorentina, che ha preso Duncan e ha chiesto al Milan il prestito di Lucas Paquetà fino al termine della stagione. I viola hanno proposto la formula del prestito con diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano, ormai finito fuori dai piani tecnici di Stefano Pioli.

È il Milan la regina degli ultimi giorni del mercato di Serie A almeno per mole di affari portati a termine in entrata e in uscita. Si conclude dopo un anno l ’ esperienza in rossonero di Krzysztof Piatek. È fatta anche per il trasferimento di Ricardo Rodriguez : sfumato il passaggio al Fenerbahce lo svizzero sarebbe potuto andare al Napoli che lo richiedeva in prestito, ma il Milan ha preferito smistarlo al Psv con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Cosa è successo ieri mercoledì 29 gennaio 2020

Conte inquieto: messaggio alla società per il mercato. La Fiorentina si consola col mercato. Inter, un altro eroe del Triplete lascia il calcio. Florenzi-Roma, separazione al veleno. Ascoli, Ninkovic resta in bilico. Mercato, il Barcellona punta un big della Serie A. Juve-Inter, altra sfida sul mercato: un centrocampista nel mirino. La Spal riceve un'offerta per Igor. Mercato Milan: via il più contestato, fissati i nuovi obiettivi. Fiorentina, una scommessa per l'attacco. Iturbe pronto al ritorno in Italia. Brescia su Lykogiannis, ma spunta un ostacolo. Caprari, in tre provano l'inserimento. Allan spiazza tutti. Il Chelsea su fionda su Mertens. Mercato Juventus, la lunga attesa di Pogba: "E' disperato". Ancora in bilico il futuro di Cavani. Pjaca-Cagliari, è saltato tutto. Mercato Inter, arriva un ultimo colpo a sorpresa. Petagna ha detto sì al Napoli. Mercato Juve: Paratici e Wanda Nara beffano l'Inter per Icardi. Parma, ancora un tentativo per l'attaccante. Fiorentina, novità importanti per Duncan. Mercato Milan: imminenti tre cessioni, nome nuovo per la fascia.

Virgilio Sport - 30-01-2020 | 00:03