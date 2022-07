A 39 anni Dani Alves va in Messico ai Pumas

24-07-2022 15:56

L’ex terzino destro di Barcellona e Juventus Dani Alves ha firmato un contratto con il club messicano dei Pumas per la stagione in corso del campionato locale. Il 39enne brasiliano, tornato in blaugrana nello scorso campionato, era svincolato e dopo quasi 20 anni di carriera in Europa anche nel Siviglia e nel PSG e un periodo in patria, a San Paolo, tra il 2019 e il 2021, sbarca in Messico. “Per molti, venire qui potrebbe suona folle, ma per me il calcio significa molto di più che calciare o inseguire una palla”, ha detto Dani Alves.

