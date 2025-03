A Miami l'Italia del tennis stappa un bel... Cinà! Vittoria all'esordio in una partita ATP per il 18enne. E Bertolucci si esalta

Esordio col botto per il quasi 18enne Federico Cinà nel Masters 1000 di Miami: la wild card siciliana ha battuto Francisco Comesana, numero 63 del mondo, mostrando lampi di classe assoluta

Non s’è fatto mancare nulla, Federico Cinà, nel suo debutto ufficiale sul palcoscenico ATP: a Miami la wild card è stata sfruttata decisamente bene dal quasi 18enne palermitano (li compirà tra 10 giorni), che ha battuto l’argentino Francisco Comesana (numero 63 del ranking!) cogliendo la prima storica affermazione in un torneo del Masters 1000. Il doppio 7-6 è maturato dopo un paio d’ore di partita emozionanti, piene di ribaltoni, con Cinà che non ha sfruttato un break ottenuto in avvio di primo e secondo set, bravissimo però a resistere al ritorno dell’argentino e ancor più a superare nel finale un problema muscolare (per fortuna solo crampi).

