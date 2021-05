A Roma finale tra Karolina Pliskova e Iga Swiatek

Sarà tra la ceca Karolina Pliskova, alla terza finale consecutiva al Foro Italico e campionessa nel 2019, e la polacca Iga Swiatek, trionfatrice dell’ultimo Roland Garros, la finale degli Internazionali d’Italia femminili di Roma. Pliskova ha piegato in poco meno di due ore la croata Petra Martic, nuova allieva di Francesca Schiavone, col punteggio di 6-1 3-6 6-2. Swiatek invece ha dovuto prima vincere il quarto di finale non giocato ieri per la pioggia contro l’ucraina Elina Svitolina, anch’essa regina del Foro nel 2017 e nel 2018, battuta 6-2 7-5, poi nel pomeriggio ha avuto la meglio sul prodigio statunitense Coco Gauff per 7-6 6-3 restando in campo complessivamente quasi tre ore e mezza.

OMNISPORT | 15-05-2021 18:35