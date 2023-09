A Roma la 44° Ryder Cup: al via un evento planetario, dove vederla in tv e streaming

Tutti i dettagli relativi alla prossima Ryder Cup che si svolgerà a Roma

Sotto il cielo settembrino di Roma, sta per andare in scena la più prestigiosa delle competizioni golfistiche: la Ryder Cup è anche questo. Una sfida Stati Uniti-Europa con la partecipazione dei giocatori più forti al mondo che godranno di un contesto eccezionale, creando inevitabilmente un indotto per quanti desiderano assistere, vedere o semplicemente soddisfare la propria curiosità legata a un evento mediatico che impegna anche Sky Italia.

La Ryder Cup in Italia

L’offerta della pay tv, presentato ufficialmente giovedì 21 settembre, è imponente in occasione della Ryder romana: tre i canali coinvolti a partire da Sky Sport Golf sul canale 206 che dedica alla manifestazione l’intero palinsesto con oltre 50 ore di diretta, Sky Sport Uno con il fulcro di questa 44esima edizione e Sky Sport 24 con finestre dedicate e collegamenti con il Marco Simone Golf & Country Club.

Per la prima volta, la Ryder Cup – giunta alla 44esima edizione – approda in Italia con notevoli aspettative legate a quel che muove una simile manifestazione sportiva.

Da giovedì a domenica alle 20 su Sky Sport 24 Alessandro Bonan condurrà una striscia quotidiana, “L’originale – Speciale Ryder Cup”: la giornata di gara verrà raccontata e commentata in 15 minuti, mettendo insieme informazione, leggerezza, ironia e competenza, con ospiti in studio e in collegamento dal Marco Simone Golf & Country Club.

“Ci siamo assicurati un evento straordinario – sottolinea Marzio Perelli, Executive Vice President di Sky Sport -. Il golf ha un ruolo importante nella nostra casa dello sport, ormai da considerarsi un grattacielo in quanto offriamo agli abbonati 22 discipline per un totale di 12 mila ore di dirette all’anno. La portata della Ryder Cup è enorme, la seguiremo come sempre con il nostro Sky Touch, cioè massima qualità nelle immagini e nel commento garantito dai nostri talent”.

La poltrona di Chimenti

Presente anche Franco Chimenti, presidente della Federazione che è intervenuto nel corso della conferenza stampa:

“So a cosa andavamo incontro e con serenità abbiamo affrontato tutto. Sapevo che mi sarei giocato la poltrona della federazione con la Ryder Cup”, ha detto. “Ho la fortuna di avere un certo carattere – ha aggiunto – Non mi lascio mai prendere dall’entusiasmo, questa è la mia natura. Ci ho creduto fino all’ultimo e ora la Ryder è in Italia, con la Spagna che era il nostro primo avversario”.

Poi è intervenuto anche Gian Paolo Montali, dg della Ryder Cup. “Sono passati sette anni, ma ormai ci siamo. Mancano otto giorni e lavoriamo su milioni di piccoli dettagli, sulle virgole. Finché non arriverà l’ultimo spettatore domenica non saremo tranquilli. Dietro c’è una città dentro un campo da golf completamente rifatto. Abbiamo lavorato tanto, ma solo domenica sapremo se lo avremo fatto bene”.

L’offerta di Sky e NOW per gli appassionati

La squadra che racconterà l’evento comprende, fra gli altri Silvio Grappasonni e Marco Cogliati mentre Francesca Piantanida condurrà i collegamenti e gli interventi dallo studio allestito al Marco Simone Golf & Country. Alessandro Lupi sarà l’inviato e si occuperà anche delle interviste.

Come anticipato l’evento è un’esclusiva Sky: per la prima volta nella storia si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, vicino Roma, e sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e in streaming su NOW.

Il programma della sfida prevede l’avvio venerdì 29 settembre, ma sarà preceduta da tre giorni di “training” dei giocatori che testeranno le buche del Marco Simone Golf & Country Club e da una serie di eventi collaterali. A partire dall’All-Star Match, appuntamento mercoledì 27 con golfisti di alto livello, sportivi di fama come Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Golf e NOW a partire dalle 12.30.

Il montepremi

Il torneo non prevede montepremi: si gioca solo per la gloria, in palio ci sono esclusivamente la coppa e l’onore della vittoria.

La programmazione completa

Giovedì 28 si concluderà la Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei giunta alla 18esima edizione: diretta su Sky Sport Golf e NOW dalle 10.30. A seguire, la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023. Dal giorno successivo, ovvero il 29 settembre, prende il via la tre giorni di gare: a partire dalle 7.30 la prima giornata, stesso orario di inizio anche per sabato 30, mentre domenica 1° ottobre la terza e decisiva giornata inizierà alle 11.30. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Ecco la programmazione completa:

Mercoledì 27 settembre

Dalle 12.30 alle 15.30 All-Star Match

Dalle 10.30 alle 13.30 Ultima giornata Junior Ryder Cup 2023

Alle 15.30 Studio Ryder Cup

Dalle 16 alle 17 Cerimonia di apertura Ryder Cup 2023

Alle 17 Studio Ryder Cup

Dalle 7.30 alle 18.30 Prima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30 Studio Ryder Cup

Dalle 7.30 alle 18.30 Seconda giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30 Studio Ryder Cup

Alle 11 Studio Ryder Cup

Dalle 11.30 alle 18 Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18 Cerimonia conclusiva

Alle 18.15 Studio Ryder Cup

