18-08-2022

Non è una novità che l’Inter abbia i conti in rosso. La paura di Simone Inzaghi di una cessione di Skriniar da qui alla chiusura del mercato sta lì a evidenziare di come la situazione delle casse nerazzurre non sia delle migliori. E mentre Marotta ha il duro compito di far quadrare i conti di Suning, le voci di una cessione del club nerazzurro sono cicliche. L’ultima arriva dagli Stati Uniti ed è stata rilanciata dall’autorevole Il Sole 24 Ore.

Inter: Goldman Sachs cerca compratori

Inter, rumors su incarico a Goldman. Secondo un articolo de Il Sole 24 Ore ci sarebbe un fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all’Inter. Nell’articolo si legge testualmente:

“La famiglia Zhang, in estate, ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma intanto da Londra rimbalzano indiscrezioni sul creditore Oaktree, che non sarebbe intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. L’investitore californiano non vuole dunque diventare proprietario del club, in una eventuale escussione del pegno. A questo punto l’unica carta a disposizione degli Zhang, per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra”.

Inter in vendita: Oaktree non vuole un futuro da Elliott

In sostanza, cercando di tradurre dal linguaggio finanziario è come se la banca californiana stesse facendo da tramite per chi volesse farsi carico dell’Inter, insomma nessun fondo Elliot in stile Milan a fare da ponte per un futuro investitore ma una vera e propria vendita da realizzare in un futuro più o meno a medio-lungo termine. La valutazione complessiva del club potrebbe essere simile a quella del Milan (1,2 miliardi)

La crisi dell’Inter, le peripezie di mercato

Come detto non è mistero il forte indebitamente dell’Inter che già nell’anno dello scudetto vinto con Conte ha dovuto chiedere in corso di stagione un sacrificio ai suoi giocatori per il pagamento degli stipendi e del premio tricolore. Poi l’estate difficile, quella scorsa, con i sacrifici sul mercato con le cessioni di Lukaku e Hakimi, i due trascinatori dello scudetto, con conseguente perdita anche di Conte deluso dal ridimensionamento del progetto.

L’Inter infatti, secondo un’analisi di Calcio&Finanza, ha 400 milioni di euro d’indebitamento finanziario netto, la cui spesa per interessi si aggira sui 40 milioni l’anno. Anche per questo di spiegano le cessioni di Pinamonti e l’ultima quella del talento fatto in casa Casadei al Chelsea. Ed il rischio, di cui sopra, di dover cedere Skriniar se arrivasse un’offerta importante dal Psg.

Cessione Inter, web in fermento

La materia è spinosa, mai come in queste occasioni il web comincia a pullulare di esperti di finanza. “Ma scusa – scrive qualcuno – se Oaktree entra in possesso dell’Inter e mette lei in vendita la squadra cosa cambia? Se non volevi questo i soldi non glieli prestavi ma visto che l’Inter paga il problema non c’è”. I più pratici si rivolgono direttamente a Zhang: “Sì certo ma Zhang vuole soldi che nessuno è disposto a pagare. O abbassa le pretese o fa fagotto lo stesso”.

Altri bollano come “fuffa” la notizia in se per se, nel senso che non cambia le cose al momento, altri ancora spengono qualsiasi entusiasmo o preoccupazione sulla futura vendita: “Non venderà!! Se senza soldi vince uno scudetto, rivince due coppe. Per lui va’ bene così!! Oltretutto sta’ aspettando l’inizio dei lavori allo stadio nell’ eventualità di far aumentare il valore del club!!”