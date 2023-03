Abraham: "Chelsea? Mai dire mai"

L'attaccante della Roma: "Non si sa mai cosa c'è dietro l'angolo".

30-03-2023 23:24

L’attaccante della Roma Tammy Abraham non ha escluso in un’intervista a Four Four Two il suo ritorno al Chelsea in futuro: “Nel calcio mai dire mai. In questo momento però la mia attenzione è rivolta alla Roma. Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre che a essere qui e fare del mio meglio”.

“Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Il calcio non ha luogo, può essere ovunque. Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no. Non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo”.