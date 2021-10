Acerbi subisce fallo e protesta: espulso, salterà Lazio-Inter

Le brutte notizie per Maurizio Sarri non si fermano al risultato e alla prestazione deludente della sua Lazio dopo la sfida contro il Bologna. L’allenatore toscano non avrà a disposizione Francesco Acerbi in occasione della sfida di campionato contro l‘Inter, anticipo dell’ottava giornata di Serie A in programma dopo la sosta allo stadio ‘Olimpico’ sabato 16 ottobre alle 18:00.

Il difensore della Nazionale è stato espulso al 76′ per le proteste reitatare nei confonti dell‘arbitro Davide Massa. Sul risultato di 3-0 in favore del Bologna di Sinisa Mihajlovic, Acerbi ha subito fallo da un avversario e ha utilizzato toni accesi nei confronti del direttore di gara, reo di aver fischiato in ritardo il calcio di punizione.

L’arbitro Massa ha prima ammonito Acerbi, che ha continuato a protestare in maniera veemente; il direttore di gara ha, così, estratto il secondo giallo e il cartellino rosso, che costerà un turno di squalifica all’ex Sassuolo.

Un’assenza pesante per la Lazio di Sarri, che in questo avvio di stagione ha subito 12 reti in 7 partite di Serie A. I biancocelesti affronteranno l’Inter del grande ex Simone Inzaghi, miglior attacco del campionato fino ad ora con 22 goal in 7 match, con una media di oltre 3 reti realizzate a partita.

OMNISPORT | 03-10-2021 15:05