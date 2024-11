Lele Adani al veleno: "Il Milan si è comportato in maniera schifosa"

L'opinionista della Rai spara a zero sul club rossonero a Viva El Futbol, lo spalleggia Cassano. Ecco cosa ha fatto infuriare l'ex difensore

Non aveva ancora visto il Milan dominare a Madrid contro il Real e non era rivolto nè a Fonseca nè alla squadra il suo giudizio ma Lele Adani è andato giù pesante sul club rossonero nel corso di Viva el Futbol, il nuovo format dello show con Cassano ed Adani. Per l’ex difensore c’è un classe 2001 che ha subìto un forte torto: Daniel Maldini del Monza. L’ opinionista della Domenica Sportiva ha elencato tutti gli errori fatti dal Milan nella gestione del suo ex attaccante, figlio d’arte di papà Paolo. Dalla Nazionale conquistata al futuro nel calcio italiano: Lele Adani attacca duramente il club rossonero per la cessione ‘irrisoria’ di Maldini sul calciomercato e le clausole fatte firmare al ragazzo che, secondo Cassano, potrebbero anche favorire un giorno gli storici rivali dei rossoneri.

Adani critica la cessione del Milan di Daniel Maldini

La recente operazione di mercato, che ha portato Daniel Maldini al Monza a titolo gratuito, ha acceso l’ira di Lele Adani. Secondo l’opinionista, la cessione a zero del giovane talento, figlio di Paolo Maldini, è stata condizionata dal suo cognome:

“Daniel Maldini è stato ceduto a zero perché si chiama Maldini e questo lo trovo schifoso. Perché questa è la verità.”

Lele Adani ha poi aggiunto: “Daniel deve crescere nell’autostima e consapevolezza nei propri mezzi. Oggi si intravedono i suoi meriti e in Nazionale potrebbe anche fare il titolare contro il Belgio come sotto-punta. E’ un giocatore forte che sa fare le cose giuste in fase offensiva.”

Il percorso di Daniel Maldini e l’esordio in Nazionale

Non più solo “figlio di Paolo e nipote di Cesare”, Daniel è oggi riconosciuto come uno dei giovani attaccanti italiani più promettenti. A 23 anni, dopo diverse esperienze e la convocazione recente in Nazionale con Luciano Spalletti, Maldini ha fatto il suo esordio con l’Italia nella Nations League contro Israele.

Il trasferimento definitivo al Monza è arrivato la scorsa estate, a seguito di un prestito semestrale nello stesso club brianzolo. Tuttavia, Adani giudica fortemente negativa questa operazione:

“Col contratto non in scadenza, Daniel Maldini va al Monza a zero. Ora Daniel Maldini ha una clausola per i club italiani di 12 milioni. Lui può andare in un club italiano per 12 milioni, 50% il Monza e 50% il Milan, ok, ma al Monza ci va a zero. Non è niente, per un 2001 italiano, una cifra del genere.”

Cassano spera nell’acquisto di Maldini all’Inter

Anche Antonio Cassano interviene sulla questione, immaginando uno scenario in cui Daniel Maldini possa passare all’Inter:

“Sarebbe bellissimo, una roba meravigliosa, che Maldini lo prenda l’Inter a 12 milioni. Ausilio, io lo spero con tutto il cuore, per il ragazzo che merita… Piero, prendi ‘sto ragazzo, questo ragazzo qua è forte.”