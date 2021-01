Adani: "Pirlo sarà allenatore della Juve in 2-3 anni"

Non è forse una Juventus ammazza campionato come siamo di solito abituati a vedere, ma piano piano i bianconeri stanno cercando di ritrovare quei ritmi vittoria che li hanno caratterizzati in questi ultimi otto anni. Sul banco degli imputati – come sempre capita – ci finisce l’allenatore, non uno qualsiasi, ma Andrea Pirlo, ieri giocatore, oggi allenatore della Juventus.

Senza vie di mezzo. Senza gavetta. Catapultato in Serie A quasi senza preavviso a poche settimane dall’inizio del campionato. In un primo momento doveva allenare l’Under 23 bianconera, e invece ecco il grande salto. Forse un pochino affrettato, come sostiene Lele Adani.

L’opinionista di ‘Sky Sport’ è intervenuto a una diretta Twitch su Bobo Tv. Padrone di casa Christian Vieri,con i soliti noti amici Nicola Ventola e Antonio Cassano, a cui per l’occasione, si è aggiunto Fabio Cannavaro. Tanti gli argomenti trattati. Tra questi, anche il trionfo di Hernan Crespo, fresco vincitore della Copa Sudamericana con il suo Defensa y Justicia.

Ecco in automatico scattare il paragone proprio con Andrea Pirlo. “Crespo ha avuto dei passaggi – le parole di Adani – è stato costretto a farli e li ha fatti. Con umiltà e voglia di imparare. Io non posso regalarle le carriere. Io apprezzo le persone che fanno come Fabio. Il nostro amico Andrea sappiamo che mente aperta ed evoluta abbia, e ha le potenzialità, ci mancherebbe. È una sfida interessante ed è bello che la stia vivendo. Però diventare effettivamente allenatore della Juve, lo farà in due-tre anni. Ed è giusto che abbia l’opportunità di sbagliare”.

Nessuna critica offensiva: il riassunto delle parole dell’opinionista tv sta nella parola “tempo”. Ci vuole tempo prima che Pirlo diventi un allenatore affermato e la Juventus deve essere capace di concedergli il tempo anche di sbagliare. Le capacità di Pirlo si vedono e ha già dimostrato di saperci fare…vincere a Barcellona o in casa col Milan non capita per caso.

OMNISPORT | 26-01-2021 09:13