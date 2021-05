Addio Conte, la mossa segreta di Suning infiamma il web

C’è un’ipotesi clamorosa per la successione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. A lanciarla è Maurizio Pistocchi, sempre bene informato sulle cose di casa nerazzurra, che su Twitter ha ipotizzato che dopo l’allenatore salentino un altro ex Juventus possa diventare il nuovo tecnico dell’Inter.

Allegri il dopo Conte all’Inter

“Se tra Antonio Conte e l’Inter sarà divorzio si fa già il nome del prossimo tecnico: Massimiliano Allegri”, scrive il giornalista sul proprio account, scatenando i commenti da parte dei tifosi nerazzurri e bianconeri. “Allegri con 100 milioni a disposizione per gli acquisti e la proprietà solida di BC Partners alle spalle. Direi che ci sono tutti i presupposti per un altro scudetto”, scrive Bartheo, fiducioso sull’ipotesi avanzata da Pistocchi.

“Maurizio, ma seriamente, ma si è ben chiaro in che condizioni economiche naviga la società Inter? Allegri è un Conte Bis per quanto riguarda investimenti e richieste”, scrive invece Dario, scettico sulla possibilità Allegri. “Però ricorda un po’ cosa successe quando Conte lasciò la Juventus e Allegri subentrò – ribatte Fran – Allegri non allena da due anni e al momento non credo abbia alternative migliori”.

I dubbi degli interisti

Anche un altro interista, Mattia, ha dei dubbi: “Scusa Maurizio, ma Allegri è messo così male? Perché se Conte, dovesse lasciare a causa di questo grosso ridimensionamento, ad un vincente come Allegri non è che convenga più di tanto accettare l’Inter. Non credo abbia voglia di guidare una squadra ridimensionata e in cui lui farebbe da parafulmine”.

Gli juventini, invece, puntano sul sarcasmo. “Ovvio che vogliano Allegri, hanno capito che bisogna affidarsi a ex juventini per tornare a vincere…”, scrive Andrea. Giulio non crede all’ipotesi Allegri: “L’Inter è in difficoltà economica e non può permettersi di pagare 12 milioni Conte, quindi al posto di pagare solo 12 milioni Conte, paga Conte 12 più 7 Max. Non fa una piega”.

