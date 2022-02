Agente Di Lorenzo: “Con grossa offerta, fossi il Napoli lo venderei”

18-02-2022 17:05

L’agente di Giovanni Di Loreno, terzino del Napoli, ammette a Radio Punto Nuovo: “Dovesse arrivare un’offerta importante per lui, fossi nel Napoli lo venderei”. Mario Giuffredi aggiunge: “Abbiamo l’esempio di Allan e di Hysaj negli anni precedenti che non sono stati venduti per poi restare con l’amaro in bocca. Quanto vale Di Lorenzo? Non sta a me dirlo, sarebbe ingiusto dare una cifra, ma secondo me può valere minimo 25-30 milioni. L’Atletico Madrid è sempre stato interessato. Quindi di offerte potrebbero arrivarne. Devi però avere il pensiero di venderlo, altrimenti è inutile stare lì a parlare”.

