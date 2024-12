Brutale aggressione a Guido Burgstaller, attaccante del Rapid Vienna: fratture al cranio, è grave

L'attaccante è rimasto vittima di un episodio di violenza inaudito: come sta e che cosa sappiamo dopo il comunicato

Quanto deve essere accaduto ha dell’assurdo, per la brutalità dell’aggressione, il luogo e il contesto in cui si è consumato un fatto di cronaca atroce che ha costretto al ricovero l’attaccante del SK Rapid Vienna, Guido Burgstaller, classe 1989 con all’attivo 203 presenza e ben 69 gol con la maglia della squadra.

Il calciatore, purtroppo, sarebbe stato vittima di un’aggressione dalle conseguenze prorompenti nel corso del fine settimana appena trascorso, tant’è che il club si è premurato di rendere pubblico un comunicato in merito all’accaduto. Burstaller, infatti, ha riportato delle lesioni alla testa.

Burgstaller, aggressione brutale a Vienna

Stando alla ricostruzione fornita anche nel testo della stessa nota diffusa dal SK Rapid Vienna, Burgstaller sarebbe stato attaccato con violenza da una persona della quale non è stata diffusa l’identità, ovviamente, ma con una violenza tale da procurargli delle serie ferite al cranio nel centro della capitale austriaca.

Prontamente soccorso e trasportato all’ospedale di Vienna, l’attaccante è stato sottoposto ad accertamenti e valutato l’impatto delle lesioni riportate: a destare preoccupazione risultano le ferite alla testa.

Il comunicato del Rapid Vienna

Secondo quanto si può prevedere e dal tono del comunicato stesso del 16 dicembre, Burgstaller dovrà restare ancora per molti giorni nella struttura e il club ha già anticipato la sua assenza dai campi per diversi mesi.

“Ci sono brutte notizie da segnalare prima dell’ultima partita casalinga della stagione dell’SK Rapid. Guido Burgstaller è stato vittima nel fine settimana di un’aggressione fisica in presenza di testimoni e ha riportato gravi ferite alla testa. Il 35enne carinziano è stato aggredito da uno sconosciuto nel centro di Vienna e dopo una caduta causata da un colpo brutale si è fratturato la base del cranio”.

Burgstaller è stato immediatamente soccorso e trasferito in un nosocomio dove sono state prestate le prime cure, in cui si trova ad oggi ricoverato e seguito. Purtroppo dovrà trascorrere lì i prossimi giorni ed è anche un dato di fatto che non potrà svolgere il suo lavoro per diversi mesi; si intuisce, però, che il giocatore sia in condizioni serie, molto serie ma trapela un certo ottimismo.

Fratture al cranio

Il club ha chiesto espressamente, si presume in considerazione della volontà della famiglia e vista la delicatezza delle sue condizioni, di rispettare la privacy del suo giocatore e confida nelle autorità affinché l’aggressore venga identificato e assicurato alla giustizia. Ad ora non si conosce l’identità, né se il responsabile sia stato fermato da parte delle forze dell’ordine austriache; pare certo, invece, che il pestaggio sia avvenuto nel centro cittadino alla presenza di alcuni testimoni.

“L’SK Rapid augura al suo meritevole giocatore una guarigione rapida e senza complicazioni e confida nelle autorità responsabili che l’autore ancora sconosciuto sarà rapidamente assicurato alla giustizia. Ti chiediamo di rispettare la privacy di Guido Burgstaller e della sua famiglia. Se ci saranno novità nei prossimi giorni, l’SK Rapid lo riferirà d’intesa con il suo dipartimento medico e Guido Burgstaller. L’SK Rapid sosterrà ovviamente pienamente Guido Burgstaller nel suo cammino verso un recupero completo e, si spera, rapido”.

Chi è Guido Burgstaller

Burgstaller, attaccante di lunga esperienza, ha legato gran parte della sua esperienza calcistica al Rapid Vienna ma il suo curriculum annovera importanti contratti e stagioni in Germania e Inghilterra.

La maggior parte delle sue apparizioni sono avvenute con la maglia del Rapid Vienna in due periodi distanti, mentre ha giocato 95 volte per lo Schalke in Bundesliga e tre volte per il Cardiff City in Championship.