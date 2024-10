Europa League e Conference, le partite di oggi: spicca Fenerbahce-Manchester United

La programmazione e il palinsesto della prossima giornata di Europa League e Conference: le gare delle italiane, gli orari e dove vederle in tv

Non solo Champions League prosegue la corsa anche dell’Europa League e della Conference. In campo le italiane Roma, Lazio e Fiorentina, tra le favorite per arrivare fino in fondo nelle rispettive competizioni. Tante le partite da segnare sull’agenda, in un minestrone di incontri che andrà a riempire il palinsesto del giovedì sera calcistico.

Europa League, le partite di oggi 24 ottobre

A prendersi la scena è sicuramente Fenerbahce-Manchester United, con Mourinho che sfiderà il suo passato. I Red Devils di Ten Hag non stanno passando un bel momento in Premier League, anche se nell’ultima giornata hanno ritrovato la vittoria contro il Brentford. I turchi per ora hanno collezionato risultati altalenanti e sono al quarto posto in Super Lig, a otto punti dal Galatasaray di Osimhen, ma con una gara da recuperare. Il Lione affronterà il Besiktas per restare ai piani alti della classifica, mentre il Tottenham aprirà le porte all’AZ Alkmaar. Ieri il Galatasaray ha battuto 4-3 l’Elfsborg mentre il Bodoe Glimt ha superato 1-0 il Braga in pieno recupero. A seguire la programmazione completa delle sfide di Europa League:

Eintracht Francoforte-RFS ore 18.45 Sky Sport Midtjylland-Union St. Gilloise ore 18.45 Sky Sport Ferencvaros-Nizza ore 18.45 Sky Sport Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad ore 18.45 Sky Sport PAOK-Viktoria Plzen ore 18.45 Sky Sport Qarabag-Ajax ore 18.45 Sky Sport Roma-Dinamo Kiev ore 18.45 Sky Sport Anderlecht-Ludogorets ore 21.00 Sky Sport Athletic-Slavia Praga ore 21.00 Sky Sport Porto-Hoffenheim ore 21.00 Sky Sport Twente-Lazio ore 21.00 Sky Sport Fenerbahce-Manchester United ore 21.00 TV8 e Sky Sport Lione-Besiktas ore 21.00 Sky Sport Malmo-Olumpiacos ore 21.00 Sky Sport Rangers-FCSB ore 21.00 Sky Sport Tottenham-AZ Alkmaar ore 21.00 Sky Sport

Conference League, le partite di oggi 24 ottobre

La favorita della Conference League, il Chelsea di Maresca, sarà ospite del Panathinaikos, una delle altre squadre più conosciute della terza competizione europea. Il Betis dell’ex Manchester City Pellegrini se la vedrà contro il Copenaghen, una squadra ostica e da tenere d’occhio. A seguire la programmazione completa delle sfide di Conference League:

Vikingur Reykjavik-Cercle Brugge ore 16.30 Sky Sport APOEL Nicosa-Borac ore 18.45 Sky Sport Djurgarden-Vitoria Guimaraes ore 18.45 Sky Sport Gent-Molde ore 18.45 Sky Sport Hearts-Omonia Nicosia ore 18.45 Sky Sport Jagiellonia-CS Petrocub ore 18.45 Sky Sport Larne-Shamrock Rovers ore 18.45 Sky Sport NK Celje-Baseksehir ore 18.45 Sky Sport Panathinaikos-Chelsea ore 18.45 Sky Sport Rapid Vienna-FC Noah ore 18.45 Sky Sport St. Gallen-Fiorentina ore 18.45 Sky Sport HJK-Dinamo Minsk ore 21.00 Sky Sport Mlada Boleslav-Lugano ore 21.00 Sky Sport Olimpija Ljubjana-LASK ore 21.00 Sky Sport Pafos-Heidenheim ore 21.00 Sky Sport Real Betis-Copenaghen ore 21.00 Sky Sport TNS-Astana ore 21.00 Sky Sport TSC Backa Topola-Legia Varsavia ore 21.00 Sky Sport

Dove vedere l’Europa e Conference League

Tutte le partite dell’Europa League saranno trasmesse integralmente in diretta per tutta la stagione in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. Stesso palinsesto anche per la Conference League, con la diretta gol a fare da padrona, e una sola partita (non delle italiane) si potrà vedere in chiaro anche su TV8.