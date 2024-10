Rivoluzione Manchester United, Montella al posto di Ten Hag: per i media turchi c’è già l’intesa

L’allenatore napoletano sarebbe la prima scelta dei Red Devils in caso di esonero dell’olandese: le parti si sarebbero già incontrate per trattare su contratto e progetto tecnico

Vincenzo Montella potrebbe essere il primo allenatore italiano nella gloriosa storia del Manchester United. L’indiscrezione arriva dalla Turchia, paese in cui il tecnico napoletano svolge il ruolo di c.t.: Montella avrebbe già incontrato i dirigenti dei Red Devils che pensano a lui per sostituire Erik Ten Hag una volta esonerato.

Manchester United: ipotesi esonero per Ten Hag, idea Montella

Dalla Turchia alla Premier League, per sedere sulla prestigiosa panchina del Manchester United: questo il destino che attenderebbe Vincenzo Montella, segnalato dai media turchi come la prima opzione dei Red Devils in caso di esonero di Erik Ten Hag.

A lanciare la notizia è il portale A Spor, secondo cui i dirigenti dello United e il 50enne allenatore napoletano avrebbero già avuto un incontro per discutere di contratto e progetto tecnico.

Il disastroso Manchester United di Ten Hag

Il Manchester United non è mai decollato con Ten Hag, ma attualmente versa in una situazione drammatica: dopo 7 giornate di Premier League i Red Devils sono al 14° posto con 8 punti, a -6 dalla zona Champions League.

Anche in Europa League le cose finora non sono andate benissimo, con 2 pareggi nelle prime uscite contro Twente e Porto: escludendo il 7-0 al Barnsley al 3° turno di Coppa di Lega, lo United di Ten Hag ha collezionato 4 pareggi e una sconfitta (il pesante 3-0 interno subito dal Tottenham) nelle ultime 5 partite.

Montella, dalla rinascita in Turchia alla chance con lo United

La panchina di Ten Hag traballa e in caso di esonero Montella potrebbe diventare l’uomo nuovo dello United. Un’eventualità che trasformerebbe il tecnico napoletano nel primo allenatore nella ultracentenaria storia dei Red Devils.

Una bella soddisfazione per Montella, oltre che un premio al suo coraggio: dopo l’esperienza al Milan erano arrivate le delusioni al Siviglia e della seconda avventura alla Fiorentina, ma l’ex “Aeroplanino” ha saputo rilanciare la sua carriera cercando fortuna in Turchia e riuscendo, dopo i buoni risultati con l’Adana Demirspor (9° posto da neopromossa e poi 4° con qualificazione alla Conference League), ad approdare in nazionale, condotta alla qualificazione a Euro 2024 e poi fino ai quarti di finale della competizione.