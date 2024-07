Olanda-Turchia, moviola: finale rovente, paga Montella e c’è anche un rosso

La prova di Turpin all'Olympiastadion di Berlino nella gara dei quarti di Euro2024 analizzata ai raggi X, il fischietto francese ne ha ammoniti 5

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché il 42enne Turpin, scelto dall’Uefa per Olanda-Turchia, ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022, ma a meno di clamorosi colpi di scena è improbabile che possa arbitrare la finale di questi Europei. Tre anni fa ha arbitrato la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni, paga il debutto disastroso in Germania-Scozia a Euro2024 anche se successivamente si è riscattato, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Turpin con Olanda e Turchia

Tre precedenti con l’Olanda che ha sempre vinto con Turpin in campo, un solo incrocio per la Turchia che nella circostanza vinse.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con il tedesco Zwayer IV uomo e Brisard al Var, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori più il ct turco: Simons, Aké, Van Dijk, Tosun, Montella (all.), Weghorst. Rosso per Yildrim dalla panchina. Recupero 1′; 5′.

Olanda-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Alla mezzora il primo ammonito del match: cartellino giallo per Xavi Simons per un pestone su Müldür che rimane fermo a terra. Provvedimento forse troppo leggero. Al 54′ ammonito Nathan Aké per un fallo su Güler. Al 64′ giallo per Virgil van Dijk in seguito a un fallo su Yilmaz. Al 93′ giallo per Tosun per proteste. Al 96′ ammonito Montella e rosso per Yildirim dalla panchina, poi giallo per Weghorst e Olanda-Turchia finisce 2-1.