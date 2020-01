Agguato a colpi di pistola: ferito l'ex Juventus Darko Kovacevic

Grande paura in Grecia per Darko Kovacic, ex attaccante di Juventus e Lazio. L’ex giocatore serbo è stato vittima di un agguato di fronte alla sua abitazione a Glifada.

Come riportano i media greci Kovacevic, ora dirigente dell’Olympiacos, è stato avvicinato da un malvivente, che gli ha sparato a bordo di un’auto intorno alle ore 21 italiane mentre rientrava a casa.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti per risalire all’identità del colpevole, ancora ignota: Kovacevic si è salvato gettandosi a terra ed evitando un secondo assalto dell’uomo sceso dall’auto. L’ex ds della nazionale serba, 46 anni, è ferito a una gamba, ma non in pericolo di vita: secondo l’agenzia di stampa Ana, la ferita potrebbe essere stata provocata solo dalla caduta a terra dopo gli spari.

La vettura è stata successivamente data alle fiamme per nascondere le tracce. Kovacevic ai microfoni della stampa greca ha ripercorso l’accaduto: “Ho visto una persona uscire da una macchina e avvicinarsi a me. Quanto mi sono accorto che aveva una pistola e la stava puntando verso di me per istinto mi sono buttato a terra. Ed è stato in quel momento che mi ha sparato. Poi si è allontanato di corsa ed è sparito a bordo del suo veicolo”, sono le parole riportate da TVXS.

Kovacevic ha giocato in serie A dal 1999 al 2002 con le maglie di Juventus e Lazio. Per lui 11 le reti in campionato con la maglia bianconera.

SPORTAL.IT | 08-01-2020 11:07