Aglietti incorona il Monza: "Battibile solo in gara secca"

Appaiate al secondo posto in classifica, insieme al Cittadella, Chievo e Monza si affrontano in una partita il cui esito potrà influenzare in modo significativo la lotta per la promozione diretta in Serie A.

Alla vigilia della gara del “Bentegodi” il tecnico dei gialloblù Alfredo Aglietti ha elogiato la qualità dei brianzoli: “Essere a pari punti con il Monza è qualcosa di meritato sul campo, nessuno ci hanno regalato nulla. Quella di domani sarà una partita che testimonia l’ottimo lavoro fatto in questi mesi e la crescita dei ragazzi che hanno raggiunto un rendimento importante interrotto solo dalla sconfitta di Brescia”.

Secondo l’allenatore toscano la squadra di Brocchi è arginabile solo in una gara secca: “Dobbiamo scendere in campo con la convinzione di giocarcela alla pari nonostante a livello di rosa il Monza sia la squadra più forte del campionato. Ma in una gara secca possiamo batterli. Abbiamo lavorato bene sui punti deboli e di forza degli avversari, siamo convinti di poter vincere. Sarà una partita bella da giocare, ma che vale comunque tre punti”.

OMNISPORT | 19-02-2021 17:47