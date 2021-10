Agnelli non convince, i tifosi della Juve hanno scelto il bersaglio

30-10-2021 08:38

Ha offerto parecchi spunti l’assemblea degli azionisti della Juventus di ieri, tra le parole di Agnelli e le repliche dei soci. La sorpresa è stata sentire una critica pubblica a Pavel Nedved. Le sceneggiate in tribuna hanno stufato così come tante sue dichiarazioni dimostratesi poi poco veritiere, come le conferme dei vari Sarri, Pirlo, Ronaldo eccetera: “Seì lì solo perchè amico della proprietà”, gli è stato rinfacciato. Agnelli è rimasto sorpreso e spiazzato e ha difeso il suo vicepresidente che dal canto suo ha provato a spiegare la sua posizione.

La difesa di Nedved non convince i tifosi

Il ceko ha risposto: “Volevo reagire con tranquillità e serenità e spiegare un po’ quello che penso. Non si può svolgere un ruolo così prestigioso essendo solamente amico del presidente. Non credo che la proprietà lo pretenderebbe. Ho sempre sentito tante responsabilità. Ci sono critiche giuste da parte vostra, perché il mio comportamento non è sempre stato al massimo. Fa parte del mio carattere, ma agirò sempre per il bene della società. Lo farò fino all’ultimo giorno in cui mi verrà data questa possibilità. Sentire le vostre parole mi fa male, ma è il mio carattere non posso cambiare”.

Parole che non hanno fatto breccia nella maggioranza della tifoseria a giudicare dai commenti sui social:”Non capisco perché lo tengono ancora…quale è il suo ruolo” o anche: “Nedved era sporco anche da calciatore, quale è la novità? Come non è una novità la grettezza di Agnelli che lo difende. Forse gli azionisti della Juventus si sono accorti che c’è qualcosa di losco tra loro” oppure: “Sarebbe ora si facesse da parte secondo me, grazie x tutto quello che ha dato alla Juve come giocatore, ma come dirigente stenderei un velo pietoso”

I fan della Juve prendono le distanze dal vicepresidente

Il web è un fiume in piena: “Io ho amato alla follia Nedved calciatore e continuo ad adorarlo, però da Vice Presidente qual è non può continuare a fare l’Ultras in tribuna. Dovrebbe farlo negli spogliatoi con i calciatori, a telecamere spente” o anche: “E’ un narcisista, psicolabile, ruffiano mechato, adatto alla sceneggiate di Mario Merola, dice che ha un carattere di m… E c’era bisogno che ce lo confermasse?”.

Non manca chi lo difende: “L’unico che si incazza quando vede 11 dementi che non riescono a fare 2 passaggi di fila e che non riescono a fare un tiro in porta.. ma le critiche se le prende lui, oook” e infine: “Lui incarna la grinta giusta che servirebbe in campo e persone così dentro la società, specialmente in questo periodo, servono eccome. Bisogna far capire ai giocatori che non giocano per l’oratorio”.

