Agostini: "Valentino Rossi perderebbe contro di me..."

Giacomo Agostini in un'intervista a Sky punzecchia Valentino Rossi e Marc Marquez: "Rossi e Marquez perderebbero contro di me… In questi giorni vedo video del passato e più recenti, in cui hanno vinto sia Valentino che Marquez. Sarebbe bello se potessimo vedere una gara tra noi tre. Sarebbe un problema per loro…", provoca "Ago".

Il pluricampione del mondo sta passando la quarantena a Bergamo, centro dell'epidemia di Coronavirus: "Ero via, ma ho deciso di tornare a Bergamo e chiudermi a chiave in casa, stare qui agli "arresti domiciliari" perché tutte le mie cose sono lì. La situazione è molto critica e ho un nodo alla gola quando sento le sirene passare di notte. È terrificante vedere come i camion dell’esercito trasportano le bare. Non avremmo mai pensato di vivere una situazione simile nel 2020".

Sul Mondiale: "Spero si possa iniziare a fine luglio. Con otto, nove o dieci gare puoi fare il campionato del mondo. Quando correvo c’erano stagioni che erano così, e sono stato campione del mondo regolarmente".

SPORTAL.IT | 10-04-2020 13:28