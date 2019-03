Albania: Panucci fa fuori un big, il motivo è sorprendente

Un compleanno più amaro di questo il fresco 24enne Thomas Strakosha non avrebbe proprio potuto immaginarselo.

Alle prese con un dolore alla spalla che ne condiziona il rendimento e causato da uno scontro avuto nei minuti finali del derby vinto 3-0 lo scorso 2 marzo, il portiere albanese della Lazio aveva scelto di restare in campo fino alla fine contro il Parma anche per non perdere la convocazione dell’Albania per le prime partite di qualificazione ad Euro 2020.

Alla fine della partita stravinta per 4-1, però, ecco la sorpresa, sottoforma del traffico di Roma, che non perdona nei giorni di festa, anche se sei un calciatore famoso.

Risultato: aereo perso. Strakosha ha prontamente avvisato il ct dell'Albania Christian Panucci, che l’ha però presa male, depennando immediatamente il nome del portiere della Lazio dalla lista dei convocati.

L’alibi sembrava di ferro, eppure l’ex difensore della Roma è stato intransigente convocando al posto del laziale l’Under 21 Gentian Selmani dell’KF Laçi.

“Mi dispiace per Strakosha che è uno dei nostri giocatori di maggiore qualità, tuttavia la disciplina è ancora più importante per la squadra. Da quello che mi ha riferito l’allenatore, Thomas non aveva delle ragioni oggettive per essere assente. È una lezione per il giocatore, la nazionale è al di sopra di tutto” ha dichiarato il presidente federale Armand Duka.

Sereno il commento del padre, Fotoq, ex capitano dell’Albania: “Mi trovo in difficoltà a parlare di questa vicenda. In ogni caso, l’interesse della nazionale è prioritario. Quindi, nonostante sia il padre e il manager di Thomas, con tutta onestà rispetto la decisione del ct”.

Strakosha ha così festeggiato a casa il compleanno consolandosi con il buon momento della Lazio tornata in corsa per un posto nella prossima Champions League. Sperando che per le prossime convocazioni le vie della Città Eterna siano più libere…



SPORTAL.IT | 20-03-2019 11:55