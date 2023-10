Aldo Serena, portafoglio ritrovato da un tifoso della Roma: il post commuove il web

La disavventura a lieto fine di Aldo Serena, che aveva smarrito il portafogli con tutti i documenti: gliel'ha ritrovato un tifoso della Roma a cui ha "imposto una ricompensa".

27-10-2023 12:09

Quando si smarriscono i documenti, è sempre una seccatura di non poco conto. Ma il lieto fine è possibile. Ed è quanto successo ad Aldo Serena, ex attaccante di Milan, Juventus e Inter, oggi opinionista e commentatore Sky. Su ‘X’ ha raccontato la sua disavventura, che, per fortuna, ha avuto un epilogo positivo.

Serena e il portafoglio perso con i documenti: che cosa è successo

Aldo Serena, ieri allo stadio Olimpico per commentare con Maurizio Compagnoni la partita di Europa League vinta 2-0 dalla Roma contro lo Slavia Praga, ha scritto su ‘X’ ciò che gli è capitato:

Avevo perso il portafoglio con tutti i documenti 15 giorni fa. Dopo ore, ero dai carabinieri ed è arrivata la telefonata di mia moglie. C’è un ciclista tifoso della Roma con il tuo portafoglio.

La ‘ricompensa imposta’ e un regalo per il tifoso della Roma

Il classe 1960 di Montebelluna, che durante la sua carriera da calciatore ha indossato anche la maglia della Nazionale in 24 occasioni vincendo quattro scudetti (due col Milan, uno con la Juventus e uno con l’Inter), ha poi aggiunto il ciclista sostenitore della Roma “non voleva la ricompensa ma gliel’ho imposta. Ora sto lavorando per un regalo”.

Le reazioni del web alla disavventura a lieto fine di Serena

“Che bello che esistano ancora persone oneste” ha commentato Sissio La Pioche, incassando poi la replica di Serena, che ha scritto: “È vero Sissio, bisogna avere fiducia nel prossimo, anche se a volte è difficile averla”. “La riconoscenza è la più squisita forma di cortesia” aggiunge Emanuela. “Sempre bello venire a conoscenza che esistono ancora gesti così belli, forse semplici, ma per nulla scontati” sostiene Diavolista. “È giusto quello che ha fatto il ciclista, lo avrei fatto anche io, ma per chiunque. È il senso civico che deve riappropriarsi delle nostre vite” chiosa ‘puntoF’.

I tifosi della Roma ‘ne approfittano’: la richiesta ad Aldo Serena

Carpe diem, cogli l’attimo, recita un vecchio adagio. In attesa di scoprire qualche regalo stia preparando Serena al tifosi della Roma, altri sostenitori giallorossi ne approfittano per avanzare una richiesta: “Aldo, come regalo andrebbe bene l’Europa League… Puoi fare qualcosa?” scherza Silvia. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘Magica Roma’: “Ci accontentiamo dell’Europa League”. E a proposito di Europa League: ieri giornata ricca di colpi di scena.