Aleix Espargarò: "Non siamo lontani dai primi"

18-06-2022 19:10

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò, quarto nelle qualifiche del Gp di Germania, a Sky ha commentato così il suo sabato: “Non siamo molto lontani da Bagnaia e Quartararo, siamo simili anche nel passo. Nelle FP4 ho fatto un piccolo errore, sono caduto e ho perso un po’ di feeling, non sono riuscito a lottare per la pole ma solo per un decimo, quindi siamo lì”.

“Il passo non è male – ha continuato lo spagnolo -: non ho avuto modo di provarlo con le gomme dure data la caduta, ma credo sia buono. Dovremo fare attenzione alle gestione delle gomme, domani farà molto caldo“.