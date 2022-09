Aleix Espargarò soddisfatto: “Sono sui tempi di Bagnaia, la moto va davvero bene”

23-09-2022 14:29

Contento della performance nell’unica sessione di prove libere a Motegi. Aleix Espargarò ha messo in mostra una Aprilia competitiva, pronta a battagliare lungo tutto il corso del weekend contro Ducati e Yamaha.

Il vincitore dell’ultimo Gran Premio di Argentina ha trovato stamane il quarto posto fermnado il suo best crono in 1:44.577 a 136 millesimi dalla vetta, detenuta da Jack Miller, con 68 millesimi da Fabio Quartararo e 89 da Francesco Bagnaia. Un risultato quanto mai positivo, come commenta lo stesso portacolori della Casa di Noale al termine del venerdì di Motegi.

“Ho realizzato lo stesso tempo di Pecco, per cui molto bene. Rispetto a 3 anni a ho migliorato di 1.2 secondi? Da allora sono cambiate tante cose a livello di motore e aerodinamica. Tutto pazzesco, abbiamo una moto completamente diversa”.