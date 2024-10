Alena Seredova non cede, risposta definitiva sul matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico

Su Instagram l'attrice e modella, ex moglie del portiere della Juventus e della Nazionale, chiude le polemiche e ribadisce la sua coerenza a pochi giorni dalle nozze dell'anno

Ha fatto una scelta, Alena Seredova. E non nel presente che sta vivendo, al fianco del secondo marito Alessandro Nasi e dei suoi figli. L’attrice e modella ha maturato la convinzione di dover intraprendere una via che nel domande e risposte che ha pubblicato giovedì 3 ottobre si riduce a una mera conferma della linea condivisa e intrapresa quando la sua separazione da Gianluigi Buffon, che si è risposato con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico, è divenuta pubblica. Alena ha costruito, giorno dopo giorno, il suo quotidiano e ha consolidato a modo suo questo percorso.

Nozze Buffon-D’Amico, la storia pubblicata da Alena Seredova

Quindi quel post, a cui avevamo fatto riferimento potrebbe significare una serenità riconquistata pur nella piena sofferenza dovuta alla dissoluzione del suo matrimonio con l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, e al dolore che aveva provocato la sua decisione di separarsi e di unirsi a Ilaria D’Amico, la quale è convoltaa a nozze con Buffon nella campagna toscana dopo quasi undici anni di vita assieme e un figlio, Leopoldo Mattia.

Una frase che acquisisce il senso di una pacificazione profonda, raggiunta e conquistata e che non cancella nulla del passato. Ne rivede i contorni, questo sì.

La risposta ai suoi followers su Instagram

Con i suoi estimatori, che spesso in precedenza hanno rivolto delle domande anche indiscrete e dirette entrando nel merito della relazione con l’ex marito, Alena Seredova ha replicato con altrettanta fermezza a tutela, di certo, della propria privacy e della sua famiglia.

“Non ho risposto ai miei amici giornalisti che mi hanno contattato. Ho promesso di non andare in nessuna trasmissione, anche di persone alla quale sono affezionata. Perciò continuerò con questo filone”, ha spiegato Seredova chiudendo alla concreta eventualità di esternare – come accaduto in passato – le proprie sensazioni a ridosso delle nozze Buffon-D’Amico.

Quando si trattò di lei, sposata in seconde nozze con Alessandro Nasi cugino di Andrea Agnelli e degli Elkann, Buffon le rivolse un augurio privato secondo quel che emerse poi, a significare la distensione ricercata e voluta da parte dell’attuale capo delegazione della Figc e della Nazionale. Non è da escludere, quindi, che Alena abbia in forma simile rivolto o rivolgerà una dedica agli sposi.

Lontano dal clamore suscitato dalla due giorni di festeggiamenti, cerimonia, feste e ritrovi con estrema attenzione alle promesse pronunciate dagli sposi, che hanno sottolineato la reciproca prova di fiducia e attesa reciproca.

I post su Instagram dopo il rito civile

A distanza di giorni, dunque, Alena Seredova ha optato per la discrezione. A modo suo ha risposto. L’ex marito e padre dei suoi due figli maggiori ha postato altre immagini inedite del matrimonio e ha mostrato l’affetto profondo che lo unisce proprio ai suoi figli, presenti alla cerimonia e alla festa.

Come gli stessi sposi hanno scritto, semplicemente, su Instagram “Finalmente noi”. Una formalizzazione che è diventato un momento che equivale al consolidamento del rapporto tra la conduttrice televisiva e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale.

Le promesse di Buffon e D’Amico

Grande sensazione avevano suscitato le promesse della coppia che, però, non hanno indotto Alena Seredova a esprimersi o a esternare alcun commento.

Fonte: IPA

Gli sposi nello stabilimento “La Romanina”

Pur con la riposta appena affidata alla condivisione dei social, Seredova interpreta un inno al cambiamento. E alla distensione, infine, dopo inevitabili tensioni e relative delusioni che la stessa modella e attrice ha palesato sulla separazione – sofferta – dall’ex marito. Oggi ogni cosa sembra assumere un senso in più.