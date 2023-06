Alena Seredova sposa Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e suo vice, il 17 giugno a Noto: i dettagli del matrimonio dell'anno

La cerimonia a Noto, il rapporto con Nasi, la testimone celebre e le scelte per quello che riguarda le sue seconde nozze, dopo quelle a Praga con Gigi Buffon

Sappiamo che convoleranno presto a nozze, il 17 giugno a Noto dove si è celebrato il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, su consiglio della wedding planner e amica della sposa Alessandra Grillo. Alena Seredova permette che trapeli l’emozione, ma con la consueta discrezione su questo che è poi il coronamento dell’unione con Alessandro Nasi, manager della dinastia Agnelli.

Attrice e modella nonché ex moglie dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, dopo l’ultima maternità e l’annuncio della proposta ha concentrato le prossime, importanti novità verso il grande giorno.

Alena Seredova e Alessandro nasi sposi il 17 giugno

Un percorso, in una relazione serena, stabile e consolidata che va confluendo altrettanto naturalmente verso la formalizzazione di un rapporto che ha donato a entrambi una figlia, Vivienne Charlotte.

Nata nel 2020, dopo il primo lockdown pandemico, la bambina che oggi ha tre anni sarà presente con i fratelli maggiori alle nozze che la coppia ha voluto in un luogo magico, ma che non costituisce un posto dei ricordi, anzi. In un’intervista rilasciata a Oggi, Alena spiega che “Firma in Comune ma cerimonia all’aperto in una tenuta che non conosco”, ha ribadito Seredova, la quale ha inoltre spiegato che per ragioni tecniche si sposeranno con rito civile appunto.

La cerimonia avverrà a Noto, in Sicilia dove la wedding planner Alessandra Grillo, amica della sposa, si è taggata citando la stessa Alena rivelando la location e anticipando questa news. Alena ha sempre mantenuto saldo il rapporto con i suoi followers, rivelando pochi ma interessanti particolari sulle nozze.

“Perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”.

Invitati dal mondo della finanza

In quello che si preannuncia il matrimonio dell’anno, si prevede la presenza di una ristretta cerchia di amici e conoscenti provenienti dal mondo della finanza e dell’ambiente professionale di Nasi, cugino di John Elkann e vice di Exor.

Insomma, gli invitati dovrebbero essere un centinaio circa e tra questi gli amici più stretti e intimi della coppia molto discreta e poco avvezza a comparsate, se non di tanto in tanto allo stadio per l’amata Juventus.

La testimone della sposa: Lavinia Borromeo

Come nelle migliori dinastie, anche il ruolo della testimone va letto con attenzione e cautela: secondo quel che trapela, salvo cambiamenti improvvise e dell’ultimo minuto, a rimanere accanto ad Alena Seredova sarà Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann e sorella maggiore di beatrice, sposata a sua volta con Pierre Casiraghi, figlio del compianto Stefano e Carolina di Monaco.

Il rapporto con i followers

Di quanto sia felice di quanto per quel che va avverandosi in questa fase della sua vita sentimentale, Alena ha detto a più riprese in questi mesi anche nelle dirette, frequenti, su Q&A su Instagram, grazie a cui ha tenuto aggiornati i followers sui progressi e su quel che sta creando insieme al compagno, Alessandro Nasi.

Su di lui, manager vicino prima a Sergio Marchionne e al cugino John Elkann, si era scritto e molto nel recente passato era stato avvicinamento alla presidenza della Juventus quando pareva imminente l’addio del cugino Andrea Agnelli, che poi si è dimesso formalmente da presidente della Juventus il 28 novembre 2022. Uno dei tanti effetti dell‘inchiesta Prisma, della procura di Torino.

Le indiscrezioni sul matrimonio

Una insolita visibilità per lui che ha sempre evitato l’attenzione dei media con cura, pur ricoprendo incarichi di primo piano in Exor e nelle aziende della famiglia. Da tempo gli è accanto Alena, alla quale ha chiesto di sposarlo durante l’estate 2022 in Grecia, sull’isola di Mykonos.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, Alena Seredova ha aggiornato il suo pubblico sui preparativi di uno dei matrimoni dell’anno, nonostante la discrezione che è poi la loro cifra:

“Penso di avere tutto il necessario pronto. Ho fatto i biglietti aerei per i miei genitori e per mia sorella (arriveranno da Praga, la città natale di Seredova, ndr). Non si sa mai se poi l’aereo è pieno…”. “Ho preso il vestito. Il mio uomo ce l’ho. Al resto ci penserà la mia amica Ale”, riferendosi alla wedding planner Alessandra Grillo, che si occuperà dell’organizzazione del matrimonio. Nessun dettaglio sull’abito nuziale: “Non posso… Deve rimanere una sorpresa per il mio Ale… Però in quel momento lo vedrete”, ha aggiunto.

Il dolore per Buffon e il rapporto con Ilaria D’Amico

Anche grazie alla riconquista della personale felicità e di una realizzazione personale, Alena ha maturato questa condizione. Per sua stessa ammissione, la separazione da Buffon e anche l’accettazione che l’ex marito avesse una nuova compagna nella giornalista Ilaria D’Amico è stata vissuta con dolore e ancora oggi, per lei, è improbabile definirsi in una famiglia allargata. Concetto che ha ribadito anche a Oggi, nell’ultima intervista prima della cerimonia.

“Se ho saputo dalla radio che le cose con il mio ex marito non andavano più? Ho saputo dalla radio ben altro”. Poi sulla famiglia allargata: “Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.

Nulla che, però, la induca a rivedere quel sentimento di pienezza che sta assaporando in attesa del 17 giugno prossimo. In una delle dirette Instagram, d’altronde, aveva detto: “Ci sono un sacco di cose belle che accadono ogni giorno. Ale è un papà e un compagno magnifico. Sono una donna felice”.

