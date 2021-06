Alex Marquez: "Ho fatto un passo indietro"

Alex Marquez non si nasconde: il centauro del team Honda LCR ammette le difficoltà di questa stagione: “Sia per i risultati che per il mio livello di confidenza con la moto ho fatto un passo indietro. Non mi sento come nella scorsa stagione, in particolare nella parte finale. Non sono al meglio”

“Chiaramente iniziare l’anno con così tante cadute ti logora la fiducia, non hai la sicurezza per ‘giocare’ un po’ con la moto e migliorare. Nei test di Jerez abbiamo fatto una modifica all’elettronica che ci ha fatto molto male. Dopo siamo andati migliorando ma dobbiamo trovare quella svolta per tornare ad essere competitivi come possiamo e dobbiamo essere“, ha ammesso a ‘Sport’.

OMNISPORT | 10-06-2021 16:57