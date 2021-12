Alfa Romeo, Vasseur: “Ho piena fiducia in Bottas”

30-12-2021 12:13

Valtteri Bottas ha preso il posto del connazionale Kimi Raikkonen in Alfa Romeo, con Iceman che ha deciso di appendere il casco al chiodo. Il pilota finlandese pone così fine ad un quinquennio in Mercedes per abbracciare una nuova sfida che lo vedrà impegnato con la scuderia del Biscione.

Questa è stata sicuramente una delle novità più importanti nel mercato piloti della prossima stagione e a tal proposito, discutendo del futuro apporto del 77 che ha già potuto familiarizzare con il team di Hinwil nel test post season di Abu Dhabi, il TP Alfa Romeo Frederic Vasseur confida nell’esperienza di Bottas per far progredire la monoposto elvetica. Il finlandese dividerà il box con Guanyu Zhou.

“In questa fase della sua carriera è importante essere anche al centro della squadra – ha dichiarato Vasseur, citato da GPFans – Quando sei in Mercedes, sei sempre nell’ombra di Lewis. Se sei in Red Bull, sei nell’ombra di Max. È una posizione e una situazione molto, molto difficile essere il compagno di squadra di Max o Lewis e penso che non fosse così importante per Valtteri essere visto come un leader. Valtteri arriva con la sua esperienza. Ha mostrato un ritmo molto forte dalla seconda parte della stagione. Ho piena fiducia in lui perché lo conosco abbastanza bene”.

OMNISPORT