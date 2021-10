All Blacks: i convocati per il tour autunnale

Calendario piuttosto fitto per gli All Blacks che dopo aver chiuso il Rugby Championship, si vedono costretti a ripartire per il tour autunnale che li vedrà protagonisti in giro per il mondo. I neozelandesi infatti inizieranno da Washington il 24 ottobre per un match contro gli USA, quindi Galles (31 ottobre), Italia (6 novembre), Irlanda (13 novembre) e Francia (20 novembre) le altre rivali.

Ian Foster ha annunciato le convocazioni e queste sono state come spesso capita condite da qualche sorpresa. Il rientro più importante è quello di Sam Cane, capitano dei tutti neri nella scorsa stagione e fermo da marzo per un incidente riportato coi suoi Chiefs nel Super Rugby Aotearoa. Tornerà a dirigere gli All Blacks? No, per il momento, così ha detto Foster, il leader resterà Ardie Savea, poi più avanti si farà le opportune valutazioni.

Scott Barrett e Patrick Tuipulotu tornano a casa per domande di turnover, e si aprirà le porte per un volto nuovo in casa neozelandese: il seconda linea dei Chiefs e di Taranaki Josh Lord, che affian Brodie Retallick, Tupou Vaa’i e Sam Whitelock in reparto. Queste le parole di Foster su Lord: “Ha impressionato i selezionatori. È molto atletico, ha le caratteristiche giuste per far parte di questa squadra e il tour autunnale è un’occasione importante per lui”

Tornano in squadra, e questi non sono certo dei debuttanti Sam Whitelock, Dane Coles e Shannon Frizell, tre elementi di grande esperienza, mentre non ci sarà al 99.9% Aaron Smith.

I convocati degli All Blacks per il tour – Partite contro USA, Galles, Italia, Irlanda e Francia:

Avanti : Asafo Aumua, Dane Coles, Samisoni Taukei’aho, Codie Taylor, George Bower, Ethan de Groot, Nepo Laulala, Tyrel Lomax, Joe Moody, Angus Ta’avao, Karl Tu’inukuafe, Ofa Tuungafasi, Josh Lord, Brodie Retallick , Tupou Vaa’i, Sam Whitelock, Ethan Blackadder, Sam Cane, Shannon Frizell, Akira Ioane, Luke Jacobson, Dalton Papalii, Ardie Savea, Hoskins Sotutu

Trequarti: Finlay Christie, TJ Perenara, Brad Weber, Beauden Barrett, Richie Mo’unga, Braydon Ennor, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Quinn Tupaea, Jordie Barrett, George Bridge, Will Jordan, Damian McKenzie, Sevu Reece

