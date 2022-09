All Blacks sul finale, Australia ko 39-37 in extremis

15-09-2022 17:56

Nel match che ha aperto la quinta e penultima giornata del Rugby Championship dell’emisfero sud, gli All Blacks hanno sconfitto l’Australia a Melbourne con il punteggio di 39-37. La squadra del c.t. Ian Foster è apparsa disordinata in difesa mentre in attacco ha saputo sfruttare le superiorità grazie ai 4 cartellini gialli incassati dagli australiani. Il 5° turno verrà completato sabato dalla sfida tra Argentina e Sudafrica.

Al momento la classifica è guidata dalla Nuova Zelanda con 14 punti, alle sue spalle c’è l’Australia a quota 10 grazie anche al punto di bonus difensivo, mentre Argentina e Sudafrica sono appaiate a quota 9. La competizione si chiuderà sabato 24 settembre con il programma che recita All Blacks – Australia, Sudafrica – Argentina.