Allegri pronto a mettersi la Juventus alle spalle: il West Ham lo tenta, il viaggio a Londra lo conferma

La scorsa settimana l’allenatore toscano fu avvistato nella capitale britannica per assistere a Tottenham-Roma: in quell’occasione il primo contatto con la dirigenza degli Hammers

Massimiliano Allegri è il primo nome sulla lista dei dirigenti del West Ham in caso di esonero di Julen Lopetegui: l’avventura in Premier League tenta il tecnico toscano, pronto a mettersi la Juventus alle spalle. La scorsa settimana l’allenatore non era a Londra solo per vedere Tottenham–Roma…

Allegri, il West Ham lo vuole per uscire dalla crisi

Il nome di Massimiliano Allegri torna ad essere accostato a una squadra straniera: secondo il Guardian, il nome dell’allenatore toscano sarebbe il primo sul taccuino dei dirigenti del West Ham, alla ricerca di una soluzione tecnica per la crisi che attanaglia il club londinese. Allegri, dal canto suo, sarebbe molto tentato dall’avventura in Premier League: nei prossimi giorni sono attese novità da parte degli Hammers.

Allegri al West Ham se Lopetegui esonerato

Dopo buon 9° posto ottenuto nella scorsa stagione con David Moyes in panchina, in questa stagione il West Ham puntava ad un salto di qualità definitivo con l’arrivo di Julen Lopetegui: il tecnico basco, però, non ha mantenuto finora le attese e gli Hammers si trovano attualmente al 14° posto in Premier, dopo essere stati eliminati dalla Coppa di Lega con un perentorio 5-1 da parte del Liverpool. Non solo: il West Ham ha già collezionato 6 sconfitte in 13 giornate di campionato e nelle ultime 4 gare ne ha vinta soltanto una (a Newcastle).

Allegri in Premier per gettarsi la Juventus alle spalle

Insomma Lopetegui è in bilico ma il West Ham vuole un allenatore di livello internazionale per sostituirlo. Di qui l’idea Allegri, tecnico che ripetutamente nel corso degli ultimi anni è stato accostato a club stranieri, ma che finora non ha mai tentato di proseguire la sua carriera al di fuori del recinto della serie A. Stavolta, però, sarebbe diverso.

Allegri, infatti, ha voglia di riscatto dopo la seconda esperienza alla Juventus, segnata da polemiche e critiche continue da parte di una fetta della tifoseria e degli addetti ai lavori. E il West Ham, squadra in crisi ma dal buon potenziale tecnico e soprattutto economico, potrebbe fare al caso suo.

Allegri a Londra per il primo contatto col West Ham

La conferma del fatto che Allegri stia seriamente valutando la proposta del West Ham sarebbe arrivata la scorsa settimana, quando il tecnico è stato avvistato a Londra, sulla tribuna del New White Hart Lane, ad assistere a Tottenham–Roma. Secondo le informazioni raccolte in quei giorni, l’allenatore livornese si sarebbe recato a Londra per seguire un corso di inglese; secondo il Guardian, però, Allegri avrebbe anche avuto un primo contatto diretto con gli emissari del West Ham: che la Premier League riesca davvero ad attirare Allegri lontano dalla serie A?