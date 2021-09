Alonso: "Eccessiva la penalizzazione per Verstappen"

Il Gran Premio di Monza verrà sicuramente ricordato più per il contatto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton alla prima variante che per la doppietta conquistata dalla McLaren con Ricciardo e Norris.

Al termine della gara sono stati chiesti pareri ai piloti e Fernando Alonso non si è fatto problemi nel criticare la decisione presa dalla direzione gara di penalizzare Max Verstappen.

Secondo il due volte campione del mondo, infatti, quanto accaduto domenica è stato un semplice incidente di gara.

“Sono entrambi due piloti di altissimo livello e stanno lottando al limite per la conquista del titolo. Oggi si è trattato di un episodio sfortunato. La Red Bull è saltata sul cordolo e poi le ruote delle due vetture sono entrate in contatto provocando il decollo di Max sull’auto di Lewis. Tuttavia si è trattato di un incidente a bassissima velocità. Non c’era alcun pericolo. Probabilmente è stato più duro quanto accaduto a Silverstone, ma oggi si è trattato di un semplice incidente di gara.

Lewis ha allargato la traiettoria alla staccata della prima variante per cercare di forzare Max all’esterno e costringerlo a tagliare la chicane. Max, però, non ha tagliato ed è rimasto all’esterno e non c’era modo per entrambi di percorrere affiancati quel tratto.

Tutti e due hanno fatto quello che andava fatto e sfortunatamente si sono toccati. Ho guardato il replay della partenza ed anche Giovinazzi e Leclerc si sono toccati allo stesso modo, così come Stroll e Perez. L’unica differenza è stata che le ruote non sono entrate in contatto. “Quella che abbiamo visto tra Max e Lewis è una manovra tipica che si compie in quel tratto della pista, ma sono stati sfortunati quando le ruote sono entrate in contatto”.

OMNISPORT | 17-09-2021 13:04