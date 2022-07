Alpine, Alonso: "Il Red Bull Ring pista ideale per la Sprint Race"

07-07-2022 13:04

Fernando Alonso vuole ripartire dalla buona gara effettuata a Silverstone settimana scorsa.

Il quinto posto tagliato sotto la bandiera a scacchi ha dato nuovi stimoli al pilota asturiano confermando quanto di buono tecnici e meccanici Alpine stiano facendo in questa parte della stagione.

Senza dubbio, vista la conformità della pista austriaca, la A522 può dire la sua. “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato a Silverstone. Alla fine il quinto posto va bene, devo ammettere che sia stato il mio miglior weekend finora, in termini di competitività, e spero di continuare così anche in Austria. Non c’è tempo di rilassarsi: dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione. Per fortuna il viaggio non è stato un fattore questa volta, i due circuiti non sono troppo lontani. Conosco bene la pista austriaca, breve e difficile: un piccolo errore o perdita di tempo può fare la differenza tra Q2 e Q3. In più attenzione anche a quanto può accadere con la Sprint Race: questo circuito è perfetto per questo tipo di format”.