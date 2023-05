Altro record per Erling Haaland

Dopo la rete al West Ham il norvegese ha stabilito l’ennesimo record stagionale: “Ora vado a casa, gioco ai videogiochi, mangio qualcosa e dormo”

04-05-2023 11:55

Dopo la rete realizzata contro il West Ham, l’attaccante norvegese del Manchester City – Erling Haaland – ha battuto l’ennesimo record stagionale.

Dopo il gol Haaland ha superato il record di gol stagionai siglati in Premier League. Il classe 2000, alla prima esperienza in Premier, ha dimostrato ancora una volta di essere un ragazzo normale e con la testa sulle spalle (nonostante i numeri dicano altro). Al termine della partita, il bomber norvegese ha dichiarato: “La cosa più importante era prendere i tre punti per continuare a essere in corsa per il titolo. Ovviamente sono orgoglioso e felice: è una notte speciale e un momento speciale”.

In chiusura il norvegese ha parlato dei nuovi record: “Non ci penso, preferisco non continuare a parlarne, altrimenti impazzirei. Ora vado a casa, gioco ai videogiochi, mangio qualcosa e dormo. Questa è la mia vita”.