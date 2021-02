Alvino lancia la polemica anti-Rai: “Neanche in prima elementare”

I nervi in casa Napoli sono piuttosto tesi. Il pareggio in casa contro l’Atalanta nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia non ha di certo entusiasmato i tifosi. Certo il pari senza reti rende tutto ancora possibile in vista del match di ritorno a Bergamo, ma la prestazione della squadra di Gattuso ieri schierata con un inconsueto 3-4-3 non fa di certo sperare per il meglio.

Alvino attacca la Rai

Ma non ci sono solo le cose di campo a destare l’attenzione dei tifosi, in molti non hanno apprezzato la telecronaca della Rai affidata a Luca De Capitani e a Manuel Pasqual nel ruolo di commentatore. In particolare non è piaciuta la frase di De Capitani che ha parlato di “bocciatura” per Lorenzo Insigne, quando il capitano aveva lasciato il campo (come confermato dallo stesso Gattuso a fine match) per un piccolo problema fisico. E il telecronista Rai finisce anche nel mirino di Carlo Alvino che su Twitter scrive: “La bocciatura è quella che hai rimediato quando dall’asilo non sei passato in prima elementare”.

La rabbia dei tifosi

Nonostante il momento di difficoltà del Napoli molti fan partenopei non hanno apprezzato la telecronaca della Rai apparsa troppo severa nei confronti del Napoli. C’è chi parla di “telecronaca da Pes2021”, chi invece solo di telecronaca pessima, mentre molti altri supporter azzurri si sentono presi di mira. “Hanno fatto anche il cambio di cittadinanza di Elmas, adesso è montenegrino non più macedone”, segnala Loredana. “Ancora più imbarazzante è che siamo costretti a sentire queste perle da un soggetto che stipendiamo noi con un prelievo forzoso sulle bollette dell’energia elettrica”. Anche Pasquale è molto critico nei confronti della telecronaca: “Cercano di imitare altri telecronisti ma ci riescono male. L’ultimo vero commentatore Rai resterà il signor Bruno Pizzul”.

Caos Napoli

Ma anche sulla pagina Twitter di Carlo Alvino il tema principale resta la situazione legata a Rino Gattuso. Il giornalista chiede pazienza dopo il pareggio al Diego Armando Maradona e parla di una qualificazione ancora in bilico nonostante la prova non certo esaltante degli azzurri ma che tiene ancora vive le speranze in vista del ritorno. Molti tifosi però sembrano aver esaurito la pazienza nei confronti di squadra e tecnico.

“Difendi l’indifendibile come sempre, non abbiamo un gioco, abbiamo giocato per lo 0-0 e non abbiamo fatto un contropiede degno di questo nome”, scrive Antonio. Un pensiero comune ad altri tifosi: “Siamo tutti stratifosi del Napoli ma davvero non capisco come vuoi sperare di vincere a Bergamo con questo gioco e questo atteggiamento, giusto perché il pallone è rotondo. Il Napoli non ha proprio provato a vincere”. L’atteggiamento degli azzurri non è proprio piaciuto ai tifosi: “Il problema non è la mancanza del gol ma l’atteggiamento remissivo e da provinciale. Patetico questo tentativo di difendere l’indifendibile”.

SPORTEVAI | 04-02-2021 08:46