Amauri torna sul suo addio alla Juventus: "Fui fatto fuori da Marotta"

Il “derby della Mole” per Amauri non è mai stata una gara come tutte le altre: lui, come alcuni tra i giocatori della storia della Serie A, ha avuto la possibilità di giocarlo con entrambe le maglie, quella del Torino e quella della Juventus, andando in rete con quella bianconera nel 2008.

Allo “Stadio Olimpico Grande Torino” sarà una gara tutta da seguire: per lui e per gli appassionati di calcio in generale. I tifosi, invece, lo vivranno in maniera intensa, ma differente, come racconta l’ex attaccante.

“La Juve affronta più competizioni, quindi fa una preparazione diversa al derby: giocatori e tifosi lo sentono meno. Il Toro invece ha una settimana per prepararlo e sente più la pressione”.

Intervenuto ai microfoni del Corriere Torino, Amauri ha raccontato alcuni episodi del suo passato in bianconero, comprese le stagioni buie vissute con la maglia della Juventus.

“La Juve fu un premio dopo anni di gavetta e sofferenza: il primo anno fu fantastico, ho giocato in Champions, ho fatto gol al Real Madrid. La stagione 2009/10 fu la più brutta: mancava la società, non c’era un direttore, non c’era niente. Si doveva trovare un colpevole: Agnelli e Conte hanno messo tutti in riga e la Juve è tornata a vincere. Prima di loro se la sono presa con me, Felipe Melo e Diego”.

Amauri ha indossato per tre anni i colori della Juve: a gennaio del 2011 si trasferì al Parma, poi rientrato alla base, fu costretto, a detta sua, a lasciare Torino.

“Non posso rimproverare niente a Conte. Sono stato fatto fuori da Marotta: sui giornali uscì che non avevo accettato certe destinazioni, la tifoseria se la prese con me e andai via”.

OMNISPORT | 01-10-2021 12:08