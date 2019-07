Ambra e Massimiliano Allegri, colpo di scena: matrimonio saltato

Che ne sarà del matrimonio più atteso dell’estate 2019? La domanda non è affatto retorica, se si considera l’attesa e le aspettative scaturite dall’esplorazione di un legame che, quando divenne pubblico due anni or sono, suscitò interrogativi inerenti al come, al quando e ai punti di contatto tra i due. Ambra e Massimiliano Allegri si amano. Ma non si sposeranno, come previsto, in questa fiammante estate.

Il perché non è noto. Stando alle informazioni raccolte da Spy, che ha anticipato in questo numero l’indiscrezione, la relazione tra l’attrice e l’ex (ormai) allenatore della Juventus in cerca di panchina non sarebbe giunto al termine, contrariamente a chi auspicava un ritorno d’amore con Francesco Renga, per via di una romantica dedica.

Che cosa è accaduto, dunque, tra i due? Nulla di irreparabile o di irreversibile per Ambra ed Allegri. Entrambi innamorati, come recentemente dichiarato, e sicuri del sentimento che li avvolge avrebbero manifestato ad amici la volontà di unirsi in matrimonio e di consolidare questa relazione, nella massima serenità. E proprio per garantire una pace familiare ai loro figli, avrebbero deciso di arrivare alle nozze con maggiore cautela.

Ambra, com’è noto, ha condiviso la sua vita e due figli con Francesco Renga per circa 12 anni. Con lui ha avuto Jolanda e Leonardo: vivono a Brescia, dove l’attrice e il cantante avevano scelto di darsi una base familiare.

Per Max Allegri situazione più complicata: il tecnico toscano ha due figli avuti da due donne diverse, Valentina e Giorgio.

“Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata”, avrebbe confidato a conoscenti.

Questo è quanto noto, almeno secondo il settimanale. Entrambi i protagonisti di quello che sarebbe dovuto essere il matrimonio dell’anno hanno deciso, purtroppo, di chiudere i propri profili Instagram quasi in simultanea per sottrarsi – forse – a questa attenzione troppo accesa.

VIRGILIO SPORT | 05-07-2019 15:15