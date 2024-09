America’s Cup, Luna Rossa spreca il matchpoint: il ko con Britannia complica i piani. Si decide tutto contro Alinghi

Il sindacato italiano conquista una bella vittoria contro American Magic ma poi scopre un avversario inaspettato in Ineos Britannia che conquista la regata e rimette in discussione la classifica

Niente da fare per Luna Rossa che non riesce a mettere al sicuro il primo posto della classifica della Louis Vuitton Cup. Il sindacato italiano ha chiuso la giornata con una vittoria (contro American Magic) e con una sconfitta contro Ineos Britannia che non le permette di mettere ancora fine ai giochi per la prima posizione. Ora dipenderà tutto dalla regata in programma domani contro Alinghi che assume un valore decisamente significativo.

Luna Rossa, che battaglia contro American Magic

La prima regata di giornata è forse quella più attesa per i tifosi italiani e per Luna Rossa. La sfida con gli statunitensi di American Magic rappresenta un test importante e che mette subito a dura prova il sindacato tricolore. Luna Rossa parte bene e ha un vantaggio di 14 secondi al primo gate. In poppa però Patriot si rivela una barca molto veloce con Luna Rossa che rimane davanti di solo 3 secondi, ne viene fuori una battaglia di strambate e decisioni da fiutare nel vento che la barca italiana riesce a far sua solamente nel penultimo “leg” con il vantaggio che diventa più importante e arriva la vittoria numero 6 di questa Louis Vuitton Cup.

Ineos Britannia dice no al primo posto

Una regata inattesa, Luna Rossa non comincia nel migliore dei modi per l’imbarcazione italiana che sin dalla partenza paga dazio ai britannici che dopo la vittoria nei confronti di Alinghi si dimostra in una giornata di grazia. Il team Ineos costruisce subito un vantaggio importante mettendo grande pressione a Luna Rossa che nel terzo “leg” prova a fare di tutto per rientrare ma sul lato di bolina successivo succede qualcosa con il distacco che diventa molto importante e con Britannia che conquista la vittoria e rimette tutto in discussione anche per la classifica.

L’incrocio con Alinghi e la scelta della semifinalista

Il primo posto al termine dei due round robin resta ancora da conquistare da parte di Luna Rossa che domani sfida Alinghi nell’ultima regata. In caso di vittoria contro gli svizzeri, l’equipaggio di Bruni sigillerebbe il primo posto che vale un vantaggio importante visto che vincere il round robin dà la possibilità di di scegliersi anche lo sfidante in semifinale. La classifica in fondo resta ancora tutta da decifrare, la scelta finale degli italiani, in caso di vittoria del round robin, potrebbe anche cadere proprio su Alinghi che Luna Rossa affronta domani.

Louis Vuitton Cup: regate, programma e classifica

Le regate della penultima giurante della Louis Vuitton Cup:

American Magic (USA)-Luna Rossa (ITA) 0-1

Ineos Britannica (GBR)-Alinghi Red Bull (SVI) 1-0

American Magic (USA)-Orient Express (FRA) 1-0

Emirates New Zealand (NZL)-Alinghi Red Bull (SVI) 1-0

Luna Rossa (ITA)-Ineos Britannia (GBR) 0-1

La classifica (senza Emirates New Zealand):

Luna Rossa 6 vittorie 1 sconfitta Ineos Britannia 5 vittorie e 2 sconfitte American Magic 4 vittorie e 4 sconfitte Alinghi Red Bull 2 vittorie e 5 sconfitte Orient Express 1 vittoria e 6 sconfitte

Il programma di domani 8 settembre

Orient Express (FRA)-Ineos Britannia (GBR)

Luna Rossa (ITA)-Alinghi (SVI)

Emirates Team New Zealand (NZL)-American Magic (USA)