America’s Cup: Luna Rossa squalificata, spareggio per il primo posto con Ineos Britannia

Lo scafo italiano non è riuscito a partecipare in tempo alla regata con Alinghi Red Bull Racing ed è stata raggiunta in vetta: alle ore 15:45 la nuova gara con gli inglesi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tegola su Luna Rossa all’America’s Cup: lo scafo italiano è stato squalificato per non essere riuscito a prendere parte alla regata contro Alinghi Red Bull Racing. Raggiunta in classifica da Ineos Britannia, Luna Rossa alle ore 15:46 disputerà lo spareggio contro l’equipaggio britannico.

America’s Cup: Luna Rossa squalificata contro Alinghi

Clamorosa squalifica per Luna Rossa all’America’s Cup, che ora rischia di perdere il primo posto del girone. Nell’ultima regata in programma, infatti, il team Prada Pirelli avrebbe dovuto affrontare Alinghi Red Bull Racing nella gara che gli avrebbe potuto dare il primato in vista delle semifinali, ma è stato squalificato ancora prima del via. Raggiunta in classifica da Ineos Britannia, dovrà affrontare lo spareggio tra poco, alle ore 15:46.

America’s Cup: problema tecnico per Luna Rossa

Ma perché Luna Rossa è stata squalificata. Nella pre-partenza l’imbarcazione del team Prada Pirelli guidata da Max Sirena ha accusato un problema tecnico e dunque non è riuscita a presentarsi in tempo al via della regata contro Alinghi. Il guasto avrebbe riguardato un blocco idraulico del foil di destra.

America’s Cup, dubbi sullo spareggio contro Ineos Britannia

Purtroppo non è ancora chiaro se Luna Rossa sia stata in grado di risolvere il problema tecnico in tempo per lo spareggio: ad ora permane uno stato di preoccupazione circa le possibilità del team italiano di partecipare alla regata contro Ineos Britannia.