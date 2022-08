24-08-2022 20:32

Il Napoli oggi ha esposto la propria argenteria nella amichevole (aperta al pubblico, cosa che è stata molto gradita) contro la Juve Stabia, giocata alle 18:00 al Maradona. L’occasione è servita a mostrare gli ultimi acquisti del mercato, tra cui Raspardori, Simeone e Ndombele, il quale dopo un primo tempo a reti inviolate ha sbloccato la partita con un gran tiro.

Ndombele sblocca l’amichevole

Al 57′ infatti il centrocampista francese arrivato in prestito dal Tottenham ha sorpreso il portiere della Juve Stabia con un destro che è stata una autentica fucilata. In seguito, alla fine del secondo tempo chiudono la pratica Ambrosino all’81’ e al 90′ Zerbin con un destro a giro. Insomma, il Napoli batte 3-0 la Juve Stabia ma soprattutto manda in visibilio i suoi tifosi dimostrando la bontà di una rosa fortificata da alcuni acquisti azzeccati, anche se qualche nuovo arrivato, come vedremo, deve ancora trovare la forma ideale.

Abbiamo citato Ndombele, che ha accesso in particolare il pubblico social che su Twitter ha incensato il classe 1996. Domenico D’Ausilio scrive: “Sarà anche un’amichevole, ma Ndombele ha sfondato la porta”. Giovanni Frezzetti aggiunge, con una vena polemica: “‘È venuto a Napoli perché è fuori forma’, e invece Ndombele sfonda la porta”. Careca esalta il giocatore: “Avanza tipo carrarmato e dal limite sfonda la rezza. In scioltezza. Signore e signori, alzatevi in piedi: Tanguy Ndombele è in mezzo a noi”, e Tecatito rammenta: “Madre de Dios Ndombele. Rimpianto del Milan…Paratici l’aveva proposto ai rossoneri ben due volte…”.

I tifosi promuovono anche Sirigu (e bocciano Meret…)

Ma i tifosi del Napoli spendono parole lusinghiere anche per Sirigu, che ha difeso la porta partenopea dove in teoria il titolare sarebbe Meret, sempre però più ai margini dei progetti del club. Spalletti ha fatto capire di non considerare il friulano nei suoi piani, e il fatto che sia sempre più insidiato dal nuovo arrivo Navas (dovrebbero essere previste nel fine settimana le visite mediche a Villa Stuart a Roma), che diventerà il portiere numero 1 con Meret suo secondo e Sirigu terzo. Quest’ultimo, dicevamo, è stato autore di una buona prestazione contro la Juve Stabia (per la precisione, questo è stato l’undici schierato da Spalletti: Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone), come sottolineato dai social, sempre su Twitter, in cui gli utenti hanno anche affondato il colpo contro il povero Meret (che fatica a trovare una nuova sistemazione, tra l’altro: il contratto scade la prossima estate e non si parla certo di rinnovo).

Raffø: “Sirigu con quella paratona ha già tolto il posto a Meret”. Pier Francesco Pastore: “Grazie Sirigu che ci hai evitato un gol da centrocampo contro la JuveStabia”, riferendosi al tentativo di Pandolfi mentre l’ex Genoa era fuori porta. Daniele Massa: “Meret per fare la parata di sirigu si sarebbe rotto la spina dorsale”. Anna Maria: “Paratona di Sirigu. Meret ‘o pigliava? Punto di domanda”. Ed ancora D’Ausilio: “Comunque Sirigu è bello carico. Ha effettuato due ottimi interventi grazie a scatti di reni non indifferenti”, ed infine Salvatore Sdino: “Ha dato più urla Sirigu in 60 minuti di allenamento che Meret in 4 anni di partite”. Per la cronaca, Sirigu ha comunque subito un gol da parte di Scaccabarozzi al 60’, poi annullato perché fuorigioco.

Raspadori ancora non a regime, così come Simeone

Tornando ai nuovi acquisti, qualche dubbio invece viene avanzato su Raspadori, che parte bene con uno stop volante ma poi fallisce delle occasioni in porta. Marco Di Maro scrive: “Ottimo test per chi ha giocato meno. Ndombele già ha fatto vedere che è di una categoria superiore. Raspadori a tratti. Ok Sirigu e Ostigard”, aggiungendo inoltre una critica a Simeone, “il più indietro, proprio fisicamente”. Paolo Panariello traccia un bilancio: “Era un allenamento serviva soprattutto a chi ha giocato poco o addirittura niente. Zerbin meglio di Ounas e Politano. Elmas e Gaetano bene in regia. Olivera timido. Sirigu un gatto. Ndombele qualità superiore. Da rivedere Raspadori e Simeone, il meno in palla”.

Insomma, al di là di qualche dettaglio ancora da limare per i nuovi entrati, questo Napoli sta convincendo sempre di più i tifosi, già estasiati dalle giocate e dalle prodezze di Kvaratskhelia. Il test con la Juve Stabia non è stata solo una vetrina per la gioia dei tifosi, ma un banco di prova importante per mister Spalletti che potrà valutare il turn over inserendo i nuovi ingressi come titolari nei prossimi match del campionato.

ITALIAMEDIA