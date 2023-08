Amichevoli: dove vedere Milan-Barcellona in tv e in streaming e le formazioni

Terza e ultima amichevole del Milan negli Stati Uniti, questa volta contro il Barcellona. Pioli avanti col 4-3-3: in attacco Pulisic, Giroud e Leao

01-08-2023 10:58

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Terza e ultima amichevole del Milan negli Stati Uniti. Dopo la sconfitta in rimonta col Real Madrid e quella ai rigori contro la Juventus, i rossoneri allenati da Stefano Pioli sperano di riscattare contro i campioni di Spagna del Barcellona. Per l’allenatore emiliano, comunque soddisfatto di quanto mostrato finora dai suoi uomini, la possibilità di vedere ancora una volta all’opera i nuovi acquisti e di giudicarne i progressi. Occhio, perché i catalani sono in forma: arrivano infatti dal 3-0 inflitto al Real Madrid nel primo ‘clasico’ stagionale.

Milan-Barcellona: data, orario, diretta tv e streaming

L’amichevole di lusso tra Milan e Barcellona è in programma mercoledì 2 agosto, quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno le 5:00. Si giocherà all’Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada: sarà l’ultimo test della tournée americana per i rossoneri. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sia su Dazn, sia su Sky, sui canali Sport Summer e Sport Calcio. Per quanto riguarda la copertura in streaming, il match tra la squadra di Pioli e quella di Xavi potrà essere seguita su SkyGo, Dazn e NowTv.

La probabile formazione del Milan

Avanti con il 4-3-3. Pioli conferma il nuovo modulo anche a Las Vegas. Non saranno del match gli infortunati Calabria e Messias. Non al meglio, ma comunque disponibili Kjaer e Kalulu. Il dubbio principale è sulla fascia destra, con Florenzi che dovrebbe spuntarla su Saelemaekers per iniziare dal primo minuto. Confermato il centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. Anche il tridente non si cambia: Pulisic e Leao agiranno larghi, mentre Giroud sarà il terminale offensivo.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

La probabile formazione del Barcellona

Xavi adotta lo stesso sistema di gioco del Diavolo, dunque anche i blaugrana in campo con il 4-3-3. Dovrebbero essere risparmiati Christensen e Gundogan, usciti malconci dalla sfida col Real Madrid, non al top neanche il nuovo acquisto Inigo Martinez. I pericoli per il Milan arriveranno soprattutto dal reparto offensivo: a guidarlo l’ex Bayern Monaco Lewandowski, supportato da Dembelé e Raphinha.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Koundé, Balde; Romeu, De Jong, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

Milan-Barcellona, tutte le info

Partita: Milan-Barcellona

Data: Mercoledì 2 agosto 2023

Orario: 5:00

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202), Dazn

Diretta streaming: Dazn, SkyGo e NowTv