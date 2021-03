Ancelotti, bordate ai colleghi: "A chi si riferisce?"

Il calcio moderno, con le sue teorie e le sue pratiche, divide da sempre gli addetti ai lavori. Nella settimana che ha visto la Juventus uscire dalla Champions le polemiche sul modo di interpretare le partite si sono sprecate. Ha voluto dire la sua, in generale, anche Carlo Ancelotti. L’ex Juve, Milan e Napoli, oggi all’Everton, si è scagliato contro quelli che lui stesso ha definito «gli allenatori che pensano di aver inventato il calcio». Ma con chi ce l’ha Carletto?

Ancelotti: “Sacchi ha fatto qualcosa di speciale»

Alla vigilia del match del suo Everton con il Burnely (oggi in Premier League) Carlo Ancelotti parlando degli avversari e del loro modo di giocare ha ricordato i tempi del primo grande Milan di Sacchi dove lui era un leader in campo prima di diventare un assistente di Arrigo una volta appese le scarpette al chiodo: “Il Burnely fa un 4-4-2 che mi piace, io sono nato nel 4-4-2 con Sacchi, come giocatore prima e come assistente poi. Arrigo fece qualcosa di speciale, soprattutto in Italia dove si pensava solo a difendere, introdusse il pressing, l’intensità, i metodi di allenamento”.

Frecciata di Ancelotti: “C’è chi pensa di inventare il calcio”

Ma nelle parole, nel pensiero, di Ancelotti c’è anche una verve polemica: “Ci sono allenatori che credono di aver inventato il calcio, beh sbagliano“. Una invettiva che non è sfuggita ai giornalisti inglesi presenti in sala stampa che gli hanno chiesto a chi si riferisse, se ci fosse un nome in particolare ma tutto un tratto, Carletto si è fatto diplomatico col suo solito sorriso e sopracciglio alzato: “Ne ho alcuni in mente, ma i nomi non te li posso fare. Ti posso dire che il calcio moderno è in continua evoluzione ma inventare qualcosa di nuovo al momento è complicato”.

Ancelotti su Gattuso e Pirlo: “Manca qualcosa”

Nei giorni scorsi, l’ex allenatore di Juve, Milan e Napoli, aveva parlato anche delle difficoltà di Pirlo e Gattuso, rispettivamente in bianconero e in azzurro: “Hanno scelto questa attività che inevitabilmente porta delle critiche, ma loro lo sanno meglio di me. Pirlo e Gattuso non hanno la mia esperienza, su questo non c’è dubbio, ma solo perchè sono più giovani di me”.

