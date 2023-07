Ancelotti ha detto sì, allenerà il Brasile: il retroscena e i dettagli dell’operazione

L’allenatore emiliano diventerà il c.t. dei verdeoro al termine dei suoi impegni con il Real nella stagione 2023/24: sarà il primo tecnico europeo a sedere sulla panchina della Seleçao

05-07-2023 09:34

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Carlo Ancelotti sarà il primo tecnico europeo a guidare il Brasile, nonché il primo straniero dopo oltre 60 anni. Ormai è ufficiale: una volta terminato il suo contratto con il Real Madrid, l’allenatore emiliano diventerà il c.t. della Seleçao. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio brasiliana Ednando Rodrigues.

Brasile, Ancelotti il nuovo c.t.

Tra un anno Carlo Ancelotti sarà commissario tecnico del Brasile. Un traguardo prestigioso per quello che da molti viene considerato il miglior allenatore del mondo, che inizierà la sua avventura da c.t. della Seleçao appena sarà terminato il suo contratto con il Real Madrid, ovvero alla fine della stagione 2023/24.

A dare la notizia è stato il presidente della Federcalcio del Brasile, Ednaldo Rodrigues: in attesa di Ancelotti, a guidare la Seleçao sarà Fernando Diniz col compito di c.t. ad interim.

Ancelotti, la Copa America il primo impegno da c.t. del Brasile

Dell’accordo tra Ancelotti e il Brasile si parlava da tempo, ma la trattativa è andata per le lunghe a causa del contratto che il tecnico emiliano ha in essere con il Real Madrid: solo una volta concluso il suo lavoro con i Blancos, Ancelotti potrà assumere il nuovo incarico. Il primo impegno del c.t. Ancelotti sarà la Copa America 2024, che verrà disputata negli Stati Uniti a partire dal 20 giugno del prossimo anno.

Ma il grande obiettivo per lui e per la Seleçao saranno i Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. La scadenza del contratto di Ancelotti col Brasile cade appunto dopo la Coppa del Mondo in Nordamerica.

Brasile: Ancelotti il primo c.t. europeo

Oltre a rappresentare una nuova stimolante sfida per l’unico allenatore al mondo in grado di vincere 4 volte la Champions League, il ruolo di c.t. del Brasile permette ad Ancelotti di infrangere un tabù che esiste da quando è stato inventato il calcio: nessun tecnico europeo aveva mai allenato la Seleçao.

Ancelotti, inoltre, diventa il primo allenatore straniero del Brasile in 60 anni: prima di lui, l’ultimo non brasiliano ad allenare la Seleçao era stato l’argentino Filipo Nunez nel 1965, anche se soltanto per una partita.