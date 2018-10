Ancelotti: Perché c'è Kassai? Il precedente nefasto è fresco

I brutti ricordi con Klopp, che quest’estate gli ha rifilato una manita al volto nell’Audi cup e con l’arbitro Kassai, con cui ha qualche conto in sospeso dopo quella rovente gara Real Madrid-Bayern che fece infuriare anche un “tranquillo” come lui, non sono nel cassetto. Ancelotti non azzera il passato, quello lontano col Bayern e quello recente con la sconfitta con la Juve. Quella rabbia, anche la sua, deve trasformarsi in voglia di riscatto ma il tecnico azzurro non fa finta di niente: “Dopo Banti ecco Kassai, stiamo a posto. Quest’arbitro mi ricorda un precedente nefasto per la mia ex squadra, sono sorpreso da questa designazione, non è neanche passato tanto tempo. Il tempo rimargina le cose ma non le cancella”. Meglio concentrarsi allora sulla partita: “La convinzione che dobbiamo avere, come abbiamo fatto anche a tratti con la Juve, è quella di giocare come vogliamo noi. Non possiamo pensare di avere il controllo totale del gioco, dobbiamo migliorare la gestione dei momenti di difficoltà che ci sono sempre con squadre di un certo livello. Il Liverpool ha tanti campioni, non uno solo, nelle ripartenze è pericolosissimo, è tra le migliori d’Europa e ottima condizione fisica se vogliamo attaccare come dobbiamo fare per vincere, dobbiamo stare attenti. Non sarà decisiva ma è importante, vogliamo tre punti visto che due ne abbiamo persi con la Stella Rossa”.

Il pericolo numero resta Salah anche se sembra stanco: “Non so se è al 70 o all’80% ma è di grandissima qualità e sarà sicuramente pericoloso”. Difficile farlo sbottonare sulla formazione: “Ho un’idea, ho cambiato molto in questa prima parte e probabilmente cambierò qualcosa anche domani ma quel che non cambia è la strategia e il nostro modo di giocare che sarà sempre lo stesso. Le scelte che farò sono legate alla condizione, vedere se chi ha giocato sabato ha recuperato del tutto, sarà una gara di grande intensità perchè così ci verrà imposta, dal punto di vista fisico stiamo bene come abbiamo dimostrato anche sabato giocando in 10 contro 11. Penso che possiamo metterli in difficoltà e dobbiamo gestire quando loro hanno il predominio, facendo attenzione al loro contropiede che altrimenti può farti male”. Il 5-0 in estate è un ricordo: “Quella gara ci ha insegnato come non-giocare col Liverpool, era un’amichevole però, che Hamsik e Fabian Rui da allora non abbiano più giocato insieme però è solo una casualità, possono giocare insieme e sicuramente lo faranno”.

Belle parole arrivano per Klopp: “Ottimo allenatore, le sue squadre son proprio le sue, hanno grande identità, verticalizzano, sono bravi in attacco”. A presentare la gara anche Insigne che Ancelotti ha trasformato in attaccante centrale: “In questo nuovo ruolo mi trovo benissimo, mi è sempre piaciuto giocare più vicino alla porta, il mister ha avuto questa intuizione, me ne ha parlato e ho accetttato subito, si è visto che faccio più gol così. Non cambia se gioco con Milik o Mertens, il mister ci chiede sempre di scambiarci le posizioni, mi trovo bene con chiunque e per me non cambia nulla”. Cinque anni fa il suo primo gol in Champions, contro il Dortmund allenato da Klopp: “Feci l’esordio e segnai un gran gol contro Klopp, spero di ripetermi domani, poi non so cosa mi manchi per essere una stella internazionale, spero poco. Io continuo a lavorare e continuerò a farlo anche quando arriverò al top”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 02-10-2018 15:40